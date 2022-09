Lawrkhawm (19.9.2022)

Hri kai 2 hmuh belh

Inrinni khan Serchhip District-ah hri kai 2 hmuh belh an ni a, hri kai hmuh belhte hi Khawlailung khua niin, nimin, Pathianni khan hri kai hmuh belh an awm lo thung. Inrinni khan hri kai enkawl dam mi 15 leh nimin, Pathianni khan mi 3 an awm a, heti hian Serchhip District-a hri kai hmuhchhuah tawh zawng zawng chu mi 14562 niin, enkawl dam tawh zawng zawng hi mi 14509 an ni a, tunah hian hri kai enkawl mi 17 an la awm mek a ni.

DGP-in hawng

Divesh Chandra Srivastva, Director General of Police, Mizoram chuan Inrinni khan Serchhip Police Station tlawhin Police Station tuala Waiting Shed leh Police Station chhunga Guest Room an siam thar chu a hawng a, he hunah hian Serchhipa a châm chhungin Police ten phur takin hna an thawk tih a hmu tih a sawi a, Serchhip Police Station ṭha taka an enkawl zia a hmuh avangtein thawktute chungah lawmthu a sawi a, Mizoram Police-in ruihhlo man tam lama World Record an siamna kawngah Serchhip police te an thawk hlawk hle tih sawiin lawmthu a hrilh bawk. He hun hi Police Station Officer Incharge SI C. Lalremthanga chuan a kaihruai a ni.

Chhuak dawn

New Serchhip Prebyterian Kohhranin Synod Revival team Sinners Friend ruaia September ni 5, 2022 aṭanga Thankunga Camping Centre, Vengchunga ruihhlo ngaite puala chawlhkar 2 awh ‘Chhanchhuahna Camping’ a buatsaiha lutte chu tukin tukṭhuan ei kham hian an chhuak dawn a, campers 110 chuang inziaklut aṭangin mi 50 vel an awm tluan a ni.