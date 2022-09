PHE Department electric tui pump khawl hman theihin siam zo

PHE Department-in Tuikum lui aṭanga tui an pump chhuahna Electric hmang tui pump khawl chhia chu Inrinni zan khan hman theiha siam zawh a ni ta.

Tarlan tawh angin, August ni 26, 2022-a Electric motor pumpset chhe lai thlakna tur part hi Kolkata aṭanga chah niin, kar kalta Thawhṭanni zan khan Serchhip a rawn thleng a, Tuikuma PHE Department pumpset-te hi an hlui tawh avangin a part hi lei mai tur a awm tawh lo a, tuna pumpset part an chah thlen pawh hi genuine part a ni lo a, genuine part hi siam-chawptir chuan chawlhkar 16 vel nghah a ngai dawn a, hemi chhung hian Serchhip khawpuiin tui harsatna nasa tak a tawh theih avangin genuine part ni lo hi chah thlen niin, hei hi khawl mil turin workshop-ah siam danglam hna thawh a ni a, khawl nena a inmil tura siam danglam hi thil har tak a ni tih sawiin, Er. Samuel LR Ralte, Sr. SDO, PHED, Serchhip chuan “Centrifugal multistage pump mechanics har tak mai kan hma chhawn a, lathe machine-ah vawi 15 chuang kan cut-in kan nawt ṭha a, axial force balance turin a tawp a tawpah ni 5 leh zan 5 hnuah kan dah thei ta hram a ni. Duhthusamin axial force kan balance thei rih lova, hman theih naw nawin kan siam thei hram a ni. Pump Mechanics-ah chuan engkim mai kha a dik em em vek a ngai mai si a, 1 mm pawh zau/sei tak a ni,” a ti a, khawl hman theiha an siam hnuah chuan tui pump chhuah leh sawngbawl hna chu a pangngaia an kal theih rih an beisei thu a sawi a, harsatna an tawh chhunga mipuite hriatthiamnaah lawmthu a sawi bawk a ni.