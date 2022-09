DGP-in Govt. Serchhip College zirlaite hmaah thu a sawi

Inrinni khan Divesh Chandra Srivastva, Director General of Police, Mizoram chuan Govt. Serchhip College-ah Career Guidance & Counselling Cell leh NCC (Army & Air Wing) ṭangkawpten Programme an buatsaihah Resource Person niin a hun hmanpui.

College-ah hian DGP chuan zirlai naupangte chu an hma hunah eng kawng pawh zawh dawn se a sâng ber nih zel tum turin a chah a, chumi atan chuan taimak-na, tumruhna, insumtheihna leh thuawihnate a pawimawh a ni, a ti. Mizote khawtlang huapa kan inenkawl dan chu a ṭha hle a, aia upa zawk te, nu leh pa, khawtlang hruaitute leh kohhran lama thil ṭha kan inzirtir ṭhinte hi nghet taka vawn tlat a pawimawh hle a ni a ti.

Hlawhtling tur chuan hri-selna ngaih pawimawh pawh a ṭul hle tih sawiin, taksa tichhe thei laka inthiarfihlim turin zirlaite chu a chah a, Social Media bawiha tâng lo tura chahin, a ṭha zawng chauhva hmang a, an zirlai puitu atan chauh a hmang ṭhin turin a chah bawk.

GSC NCC-ten Guard of Honour ṭha taka an lo pe thei chuan a tilawm hle tih sawiin, Uniform ha chi Programme lama inhmang tam turin zirlai kalkhawmte chah a, Force mite chu uniform nei an nih angin an Uniform chuan an zahawmna a keng tel a, anmahni vawngtu a ni tiin NCC Programme-a inhmang zel turin zirlai kalkhawmte a sawm a ni.

He hun hi Dr. Lalrin-chhani, Asst. Proffessor chuan kaihhruaiin, Stephen Lalrinawma, SP Serchhip chuan inhmelhriattirna leh inlawmna hun a hmang a, K.Laldinpuii, Principal chuan lawmthu sawiin hun a khar a ni.