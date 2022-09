Press sticker leh ID sawiho

Nimin khan Home Commissioner/Secretary H. Lalengmawia kaihhruaiin a pisaah sawrkar official-te leh MJA Gen. Hqrs. hruai-tute’n press identity card leh sticker hman sual chung-chang sawihona an nei.

Sawihonaah hian MJA Gen. Hqrs aṭangin President C.Lalrambuatsaiha hoin office bearer-te an tel a, sawrkar official aṭangin DIG Lalhuliana Fanai, Aizawl DC Dr Lalhriatzuali Ralte, Home Addl. Secretary Lalhriatpuia, IPR department Director C. Lalnunkima leh Dy. Director Mina Zoliani, Aizawl SP aiawh, Aizawl Traffic SP aiawhte an tel.

Ṭhutkhawmah hian press mi nihna chungchanga dan leh kaihhruaina awmte sawilan a ni a, Press mi ni lo, press mi anga inlantira press ID leh sticker hmang an awm tawh lohna turin a theih ang anga hmalak an rêl a, chutiang tihinte chu ti tawh lo tura beisei an ni a, ti lui zel an awm a nih chuan dan hmanga action lâk thlenga bawhzui dan tur an sawiho bawk a, hemi chung-changa Home department hotute leh sawrkar official dangte hmalaknaah MJA chuan lawmthu a sawi a ni.