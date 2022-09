Football thuthang (1.9.2022)

@ Barcelona chuan an player ṭhenkhat hralh an duhte chhuahna tur chungchangah harsatna an tawk a. Spanish club hian Gabon striker kum 33 mi, Pierre-Emerick Aubameyang chu Chelsea-a kaltir tumin indawrna an la nei chhunzawm zel a, mahse Dutch midfielder Memphis Depay, 28, chu Juventus-in an ngaihven aṭang khan ngaihventu dang an awm lo thung. (Marca)

@ Everton leh Leeds chuan Southampton lakluh tum Cody Gakpo chu lakluh an tum ve mek a. PSV Eindhoven chuan tunkar tira Saints-in euro 25m (£21.4m)-a Dutch international kum 23 mi lei an dilna hi an lo hnarsak tawh a ni. (Telegraph)

@ England winger Bukayo Saka, 20, chuan Arsenal-ah contract thar a ziah ngei a ring hle a, inbiakna pawh an kalpui chhunzawm mek a ni. (Mail)

@ Brighton chuan an midfielder Moises Caicedo, 20, chu hralh an tum dawn lo hle a, Liverpool hian £42m-in lakluh an tum nia sawi a ni. (Talksport)

@ Chelsea chuan Croatia defender Josko Gvardiol, 20, chu vawiin, transfer deadline hma ngeia lakluhfel tumin an dawr mek a, an lalut a nih pawhin a club RB Leipzig-ah hian loan-in an kaltir nghal ang. (Mail)

@ Manchester United chuan USA international Sergino Dest, 21, chu Barcelona aṭanga loan-a an lalut thei a nih chuan an right-back Aaron Wan-Bissaka, 24, chu chhuah an phalsak dawn. (90min)

@ Fulham chuan Brazil winger hlui Willian, 34, bakah Paris St-Germain defender Layvin Kurzawa, 29, Roma forward Justin Kluivert, 23, leh Marseille forward Bamba Dieng, 22-te chu vawiin hian lakluh theih an beisei. (Telegraph)