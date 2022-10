Sawrkara lut tura ngaih cheng vbc. tel a bo niin a lang:Ruata

PC Party President Vanlalruata chuan, Mipuiin kan chawi chhiah leh thil dang hrang hrang, sawrkara lut ngei tura kan ngaih ṭhin zingah cheng vaibelchhe tel teh meuh a bo niin a lang. Sawrkarin hei hi a sawichian ka phut a ni, a ti.

Nimin khan Peoples Conference Party chuan an office-ah sawrkar sum hmuh chungchang zirhona hun an hmang a, he huna zirtirna petu an party president Vanlalruata chuan damdawi in-a kan inentirna aṭanga sawrkar sum hmuh chu cheng 28,000 chauh niin sawrkarin a tarlang niin a sawi a, a sawi zelnaah Vanlalruata chuan, PWD khawl chi hrang hrang hawhna man sawrkara lut chu cheng 1,000 chauh a nih thu a sawi bawk a, “Hetiang zat lek hi a ni thei lo,” tiin, sawrkara pawisa lut anga ziah âwm ang lo tak tak a tarlang bawk.

PC Party President chuan, “Heng sawrkarin sum a hmuh nia tarlan hrang hrang en hi chuan mipuiin kan pek reng si, sawrkara lut lo cheng vaibelchhe tel teh meuh a awm niin lang. A nihna dik tak sawifiah turin sawrkar ka phut a ni,” a ti bawk.