Vahrit leh Chepa hi khaikhin luih tlat chi a ni lo:CM

Chief Minister Zoramthanga chuan, “Central-in chhiah tling khawm atangin State-te an chanvo tawk turin a sem a, 2021-2022-ah hei hi Mizoram State tâ tur, in budget tur a ni e, tiin kan hmuh tur ang kan hmu pha ta miah lo a, kum 2021-22 chhung a khan cheng vbc 2600 – 2700 bawr vel kan hloh a ni, tax kan lak ve tur covid avanga kan lak loh hi cheng vaibelchhe 3000 vel niin ka hria a, kan harsa em em a, hetiang chung hian sawrkar hnathawkte hlawh kan la pe thei a, ‘damlo na tak, kal thei tawk tawk, tiang hawl chung talin kal rawh’, min tihna ang vel a ni,” a ti a, “Kum 2008-2018 Congress sawrkar kha tibuaitu awm miah lo a kal, zu zawrh avanga chhiah tam tak la bawk si nen khan min han tehkhin a, a kar hla em em a, amaherawhchu, Pathianin khang zawng zawng lo thleng tur kha a hre reng a, ZPM a thlang lo, Congress a thlang lo, keini MNF-te hi min thlang a, a hah pawh kan hah hle a ni,” a ti a, Finance Minister ni bawk chuan, “Ṭhenkhatin ‘Finance Minister CM hi bang rawh se,’ an han tizui a, a hmaa sum ngah chawm bawk hawp bawk nen chuan kan inang lo a, vahrit leh chepa hi khaikhin luih tlat chi a nilo,” a ti.

MNF President leh Chief Minister ni bawk Zoramthanga hian he thu hi nimina Saitual Auditorium-a MNF Ṭawi East Block Conference a hmanpuinaah a sawi a, MNF President chuan, “Tunge a dawt leh hian sawrkar ang tih chuan MNF varparh arsi hi a eng zual zel a, kan MLA te hi a mal buk buk chuan a tling tawh lovang kan ti ṭhin, amaherawh chu Congress-in tunge an rawn Candidate dawn ZPM-in tunge an rawn Candidate dawn tih hi ngaihtuah zawk tur a ni. MNF chuan bial tinah kum khat a la awmchhung hian a enkawltu tur dah vek kan tum a ni. Official-in tumah kan la puanglo a, MLA kan neih lohna bial 12-ah pawh enkawltu/hotu tur hi ruat vek kan tum a, chutiang chuan MNF hi inthlan leh hun a tan kan inbuatsaih mek a, party dang han en ila, an hotute pawh an kual mai mai hrih a ni,” a ti a, MLA 30 hi a tlem berah neih kan tum a, ZPM hian under 10 an neih ka ring a, Congress hian pahnih khat an neih loh chuan an artelukawn ang, a ti.

He hun hmanpuitu dang, P&E Minister leh MNF Adviser ni bawk R.Lalzirliana pawhin thusawiin, mi ṭhenkhat kalkual kalkual thin party thar din leh ringawt ṭhin leh hotu nih châk em em ringawt te hi vawiin niah hian mi thu hnuaia awm kha lo duh nisela an Minister ve daih tawh ang, a ti a. R.Lalzirliana chuan, “Pu Hawla nilo Pu Zoramthanga nilo” titu te hi mahni hriak inthih chawp an ni a, lalna hi mahni hriak inthih chawp chi a nilova, chung lam hriak thih a ngai a ni a ti, MNF party hi a kristian a a Mizo a em em bawk a ni, a ti a, ZPM leh Congress chu an inbei ve ngat ngat ringawt mai a ni, a ti.

R.Lalzirliana chuan ruling party kan ni a, tunah eng eng emaw kan la chang lo a nih pawhin kan chankim theihna tur chuan kan sawrkar rei a ngai a, Covid avangin development chu sawi loh, mahniin compound pawh kan pel thei lo a nih kha, chuvangin tawrhchhelna hian hlawhtlinna a thlen a, kan sawrkar hian hrilen hnuah vung kan chhuah tan ve dawn chauh a ni, a ti bawk.

He hunah hian AMC Mayor Lalrinenga Sailo pawhin thu a sawi bawk.