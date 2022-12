Union Minister hovin Lawngtlai hmasawnna hnathawh hrang hrang thlirho

Union Minister of State for Minority Affairs John Barla hovin nimin khan Lawngtlaia hmasawnna hnathawh hrang hrang thlirho a ni.

Zan 2 riaka Mizoram rawn tlawhtu, Union Minister John Barla chuan nimin khan Lawngtlai tlawhin hmasawnna hna thawh mek leh hmunhma pawimawh ṭhenkhat a tlawh a, Lawngtlaia sawrkar hnathawk hotu liante nen sawrkar laipui ruahmannaa hmasawnna hnathawh hrang hrang an thlirho a, Union Minister hi District Council & Minority Affairs Secretary Dr. Lalrozama’n ṭawiawmin, Lawngtlai Helipad-ah Lawngtlai Bawrhsap Amol Srivastava-a hovin District thuneitute leh Police hotute’n an lo dawngsawng a, State leh Lawngtlai District BJP hruaitute’n an ṭawiawm bawk.

Pathianni a nih angin Union Minister of State hi Lairam Isua Krista Baptist Kohhran (LIKBK) Centre Church, Lawngtlai Bazar Veng zing inkhawmah inkhawm hmasain inkhawm banah Kohhran hruaitute nen an inkawm a, Union Minister chuan India ramah Kristiante chu ‘minority’ ni mahse ram hmasawnna kawngah erawh Kristiante leh Kohhranin a thawh hlawk hle a ni, a ti a. Kohhran kal tlanga ram leh khawtlang tana rawngbawlna chu a ngaihhlut thu sawiin, kohhran hruaitute’n sikul leh damdawi in kaltlanga an rawngbawlnaa mamawh an neih a hnena an thlente chu a theih anga tihthlawhtlinsak a tum thu a sawi a ni.

Hemi hnu hian LIKBK enkawl damdawi in, Lairam Christian Medical Centre & Hospital (LCMC&H) tlawhin, thawktute nen damdawi in dinhmun leh hmachhawp hrang hrang an sawiho a, Lawngtlai College Venga PMJVK sum hmanga Residential Sports School sak mek chu a hmunah tlawh bawkin hna kal mek a enfiah a, hemi hnu hian KMMTTP kawngpui sial mek chu Lawngtlai-Diltlang-Parva Junction aṭanga AOC Junction thleng zawhin, a en bawk.

Lawngtlaia state sawrkar leh Lai Autonomous District Council (LADC) sawrkar hnathawkte nena Lawngtlai DC Conference Hall-a an hnathawh dan thlirhonaah Union Minister chuan sawrkar laipuiin minority-te hmasawnna tur a ngaih pawimawh thu leh an tana ruahmanna hrang hrang a duan thu sawiin, sawrkar hnathawk kal khawmte chu khua leh tuite’n sawrkar ruahmanna an hriata a taka an chhawr theih nana hriattir leh anmahni ṭanpui kawngah theihtawp chhuah turin a chah a ni.

He hunah hian Lawngtlai Bawrh-sap Amol Srivastava chuan Lawngtlai District dinhmun tlangpui leh District chhunga sawrkar hmalakna langsar zualte a sawi a; Union Minister ho hian sawrkar laipui ruahmanna hnuaia hmalakna hrang hranga harsatna awm chin fel dan tur leh chak zawka hma lak dan tur te an sawiho a ni.

Hemi hnu hian Union Minister of State chuan Circuit House-ah chawchhun eiin, Aizawl panin helicopter-in Lawngtlai hi a chhuahsan leh nghal a ni.