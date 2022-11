Champhai District atanga bawng lak chhuah danah thupek thar tichhuak

Champhai District chhunga ran natna, Foot & Mouth Disease (FMD) nia rin vei hmuhchhuah a nih avanga Champhai District Magistrate-in ni 21.10.2022-a khapna a tihchhuah hnuah AH & Vety. Department mithiamte’n Champhai District chhunga Bawng awmte an endik hnuah hri kaia rinhlelh hmuh belh a nih loh avangin, District Magistrate James Lalrinchhana chuan ni 21.10.2022-a a thupek chhuah luahlan turin nimin khan Champhai District chhunga bawng tihral dan leh District pawna lak chhuah dan chungchangah thupek thar a tichhuak.

Nimina thupek a tihchhuah tharah chuan Champhai District chhungah District pawn lam aṭangin bawng lak luh phal a ni lo tih a tarlang a, Champhai District chhunga bawng awm mekte chu ni 14 an awm tlin hnuah AH & Vety Department-in an endik ang a, AH & Vety Department-in bawng hrisel ṭha ngei a ni tih finfiahna Veterinary Soundness Certificate an pek chhuahte chauh District chhunga tihral leh District pawna phurhchhuah phal sak an ni tih a tarlang a, Veterinary Soundness Certificate nei lova bawng phur chhuak man an nih chuan dan angin an chungah thununna lekkawh a nih tur thu a tarlang bawk.