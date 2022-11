Football thuthang (1.11.2022)

@ Nakum nipuia Borussia Dortmund aṭanga England midfielder Jude Bellingham, 19, lakluh tum zingah Real Madrid chu a tlar hma berah an awm. (Fichajes)

@ Kumin nipuia Manchester United nena sawi zawm, Barcelona midfielder Frenkie de Jong chuan Nou Camp-a la châm chhunzawm zel a duh a, Dutch international kum 25 mi hian January thlaaah sawmna engmah bengkhawn a tum lo a ni. (Sport)

@ Juventus chuan Tottenham manager Antonio Conte an lakluh theihna atana amah an hmin theih nan Lazio aṭangin Serbia midfielder Sergej Milinkovic-Savic, 27, leh Inter Milan aṭangin Italy centre-back Alessandro Bastoni, 23-te lakluh an duh. (Calciomercato)

@ Hetihlai hian Juventus vice president Pavel Nedved chuan Conte lakluh an tum anga sawi chu pha-in, Serie A club hian a manager Max Allegri lakah rinna pumhlum an nei tih a sawi. (DAZN)

@ Tottenham chuan Villareal-a loan-a an chhuahtir mek, Argentina midfielder Giovani lo Celso chu thehchhuah an duh a, kum 28 mi manah hian £18m chin an pawm thei a ni. (Football Insider)

@ Arsenal chu nakum nipuia free transfer-a Belgium leh Leicester City midfielder Youri Tielemans, 25, lalut tura rin an ni. (Express)

@ Real Madrid chuan Spain midfielder Marco Asensio chu contract thar zawrh turin an inbuatsaih mek a, kum 26 mi contract neih lai hi nakum nipuiah a tawp dawn a ni. (Marca)

@ Chelsea manager hlui Thomas Tuchel, 49, “bân a ni hma lutuk” tih a sawi. (Sun)