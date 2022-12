Football thuthang (28.11.2022)

@ Portugal forward Cristiano Ronaldo, 37, chu Saudi Arabia club Al Nassr chuan kum thum chhunga £186m hû hlawh theihna contract an zawrh. (CBS)

@ Bayern Munich chu West Ham leh England midfielder Declan Rice, 23, lakluh tuma intlansiaknaah an zuanglut ve leh. (El Nacional)

@ Tottenham chuan England captain leh forward Harry Kane chu contract thar chungchangah an la dawr lo a, a contract neih lai hi kum 2024 nipuiah a tawp dawn a, Spurs hian kum 29 mi chelh nan hian beisei phak baka ṭha contract an zawrh dawn a ni. (Football Insider)

@ Arsenal chuan Shakhtar Donetsk aṭanga Ukraine winger lakluh tuma intlansiaknaah hnehna chan an tum a, Arsenal hian kum 21 mi man atana an chhiar zat aia tlawm, £40m plus add-ons-in lak an tum a ni. (Mirror)

@ Liverpool chu club neitu tur chungchangah thil chiang lo la awm mek mahse January thlaah sum hlawm lian tak hmang turin an inbuatsaih. (Football Insider)

@ Manchester City chuan Bar-celona nena sawi zawm, Portugal midfielder kum 28 mi, Bernardo Silva chu club-a chelh belh zel turin contract thar an zawrh. (Football Insider)

@ Tottenham chuan Juventus leh United States midfielder Weston McKennie, 24, chu World Cup zawha lakluh tumin hma an la mek. (CBS)

@ Major League Soccer commissioner Don Garber chuan United States top flight club engemawzat chuan Argentina forward Lionel Messi, 35, chu tun season tawpa Paris St-Germain-a a contract a tawp huna lakluh dan an ngaihven tih a sawi. (90min)