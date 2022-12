MNF sawrkarin SEDP a sem dan hi chhuanmang rorel lanna dik tak a ni:Zodintluanga

Thorang bialtu MLA Zodintluanga chuan MNF sawrkarin SEDP a sem dan chu chhuanmang rorel lanna dik tak a ni, a ti.

A bial chhung khaw hrang hrang fanga thang mek Zodintluanga chuan he thu hi Inrinni khan Tuisenchhuah Community Hall-ah a sawi a, MNF sawrkar hian SEDP cheng nuai 3 sem tur anga mipuia inzawrhna chu ₹50,000/-ah tlahniamin an sem dawn tak takah chuan ₹25,000/-ah an tla hniam leh a, ₹25,000/- an sem hi engtia peipun tur nge, eng atana hman tur nge tih pawh a dawngtuten an hre lo a, an tawng pawng sem pawp pawp ringawt mai a ni, a ti a. A bial chhungah NLUP hmunphiah leh serthlum hmangin chhungkaw tam takten eizawnna ngelnghet an nei tawh a, kum khatah cheng nuai tam an la lut thei tawh, a ti a. MNF sawrkarin SEDP tia ₹25,000/- an tawngpawng sem mek hi chuan rah ṭha a chhuah a rinawm loh a, mirethei leh harsa zawkte dawmkan tumna thinlung nen an sem tak tak em tih pawh chhut ngun ngai tak a ni, a ti bawk.

SEDP Healthcare-ah cheng nuai 2 chhungkaw tin tan a awm tih Assembly House-ah Finance changtu Chief Minister-in a sawi a, tun hnaia Chanchinbumi pakhatin RTI hmanga a zawhna chhânnaah chuan SEDP Health Care hi a lo awm hauh lo a, Mizoram State Health Care Scheme chiah a lo awm, a ti a. Mizoram State Health Care Scheme-ah chuan tunah hian chhungkaw 39,505 inziaklutin pawisa tling khawm Cheng vaibelchhe 5 dawn lai chu mipuiah ni lovin thawktute hlawh leh inrelbawlna atana hman a lo ni a, ṭah a tichhuak zawk a ni, a ti.