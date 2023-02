Govt. Serchhip College Administrative Building sakna tur lungphum CM-in a phûm

Special Assistance to States for Capital Investment (SASCI) aṭanga sum sanction cheng nuai 650 hmanga Govt. Serchhip College Administrative Building thar sakna tur lungphum chu Chief Minister Zoramthanga chuan Inrinni khan a phum.

Lungphum phumna pual inkhawm college tuala buatsaihah Chief Minister chuan Govt. Serchhip College hotute’n administrative building an neih theih nana an bawhzui dante sawiin, ṭha taka sak a nih ngei a beisei thu a sawi. Chief Minister chuan Serchhipah hma-sawnna tur hmachhawp pawimawh tak tak awmte chu ṭha taka bawhzui a nih a, midang tan entawntlak an nih ngei a beisei thu sawiin, College-in hma a sawn dante leh a tihchangtlun kawnga an inlungrualna chu fakawm a tih thu a sawi a, zirlaite chu ram hmasawnna atan mi pawimawh tak tak vek an ni tih hria a, Pathian ṭih tak chunga an nun uluk a, an tih tur ṭheuhah theihtawp chhuah zel turin a sawm a ni.

Chief Minister chuan Mizoram chu thlirna ṭhen-khat atang chuan tlangram kalpawh harsa tak, tihhmasawn dawn pawh a hautak tak anga ngaih theih nimahse hmasawnna potential ṭha tak a neih thu leh, ram min petuin min pek chhan a awm a ni tih ngaihtuahin, ram hausaah kan siam thei a ni tih hre tlang turin kalkhawmte a sawm a, hripui lêngin min nuai avanga hmasawnna hnathawhin tuar phah mahse boruak zia chho zelah sum harsatna karah pawh tunah sawrkarin theihtawp chhuahin hna a thawh zel thu a sawi.

He huna khualzahawm Social Welfare Minister Er. Lalrinawma chuan sawrkar-in zirna a ngaih pawimawh thu sawiin, Govt. Serchhip College tihchangtlunna tur administrative building sakna tur lungphum phum a ni chu a lawmpui thu a sawi a. Zirna pawhin hma a sawn ngei a beisei thu sawiin, zirlai pawhin hma an sawn zel a beisei thu a sawi a. Zirna/ academics-a hma-sawn mai bakah nungchang uluk te pawh a pawimawh thu a sawi bawk.

Serchhip DC Nazuk Kumar pawhin thu sawiin, Govt. Serchhip College-in hmasawnna nasa tak a hmu zel a ni tiin thawktute leh zirlaite thahnemngaihna vang a nih pakhat thu a sawi a ni.

He inkhawm hi Govt. Serchhip College Principal K.Laldinpuii’n kaihruaiin, PWD Engineer-in-Chief C.Lianhmingthanga chuan building sak tur chungchang report a pe a, Adviser to CM C.Lalramzauva, Serchhip SP Stephen Lalrinawma te, Higher & Technical Education Department, Public Works Department leh District office hotu ṭhenkhatte an tel bawk a, Vice Principal C.Laldintluanga’n lawmthu sawiin hun a khar a ni.

Govt. Serchhip College Administrative Building hi 27.02.2023 aṭanga sak ṭan tur niin, kum 2 chhunga zo tura ruahman a ni a, chhawng 4 awm tura ruahman niin, chhawng zawng zawng zau zawng belhkhawm chu 1490.43 sq.m a zau ni tura ruahman a ni.

Chief Minister hian Inrinni khan Serchhip bazara vantlang hmun a lo zauh zawk nana PWD quarter awmte sawnna tura ruahman chu a hmunah enin, quarter sakna hmun tur âwm ang remchang leh bawhzui ngaite PWD hotute nen an sawiho nghal bawk a ni.