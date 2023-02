Kolasib DCA an Champion

Inrinnia Serchhip Khawtetlang Field-a khelh zawh tak, 1st Inter-District Cricket Tournament-ah Kolasib District Cricket Association chuan Serchhip District Cricket Association hnehin an champion.

Inrinnia final khelhah Kolasib DCA-te toss-ah chakin bat hmasak an thlang a, over 20-ah run 160 siamin wicket 7 an hloh a. Serchhip DCA-in an bat ve leh a, over 20 ah out fai vekin run 115 an siam hman a, an target an ûmpha ta lo a, Kolasib DCA chu run 45 in an chak ta a ni.

Champion team Kolasib DCA hian Trophy leh medal bakah ₹40,000/- an dawng a, runner up Serchhip DCA in medal leh ₹30,000/- an dawng bawk.