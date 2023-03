PMGSY-a 42 Km kawng sial loh la awm State sawrkar inthlahdah vang:Union Minister

Faggan Singh Kulaste, Union Minister of state and Rural Development, Govt of India chuan PMGSY kawng sial mek phase I & II siam zawh tur 340 Km la siam zawh loh chu apawi hle a, 42 KM siam loh a la awm chu state sawrkar inthlahdah vang a ni tih a sawi.

BJP Mizoram chuan thuchhuah an siamah he thu hi an tarlang a, Faggan Singh Kulaste hian ni 2 chamin ni 28.2.2023 khan Mizoram tlawhin, Mamit District-a sawrkar Department hrang hrang official-te meeting neihpuia Central Scheme hrang hrang, Central sawrkar sum hmanga hmalaknate review meeting a neihpuinaah he thu hi sawiin, PMGSY scheme phase-III hnuaia kawng siam zat tur leh ruahmanna Official te’n engmah information an hre lo chu a ṭha lo a tih thu a sawi a, Mamit District-a mirethei in sak ṭanpuina ( Pradhan Mantri Awas Yojna) pek tura sawrkarin kum 2021-2022 chhunga a approved chhungkua 2,237 leh Central aṭanga pawisa pek vek tawh siah, in 494 chauh zawhfel a nih thu leh, mi 1743-te chu tun hnaiah PMAY hnuaia First Installment chauh pek an ni chu a pawi hle tih a sawi a, PMAY chungchangah kum 2022-2023 chhunga hmalakna official report fel tak an nei hlei thei lo chu a ṭha lo hle tiin, Mizoram sawrkara Rural development Secretary leh Mamit District DC-te chu an data kawl fello lai awmte tidik a, update data nei turin a hriattir a ni.

Ayushman Bharat Card ( PM Health Care/Insurance Scheme) te, School a Zirtirtu indaih lohna nasat zia te, Zirna in hrang hranga a nih tura anga awm lo leh Drop Out rate san dan te, PM Free Gas Connection Scheme leh PM Kisan Niddhi Mamit District-a vawi tam tak Central Minister ten an tlawh a, hmalak dan tur DC ho a an sawi hnu pawh a hmalakna hmuh tur awm lo chu State sawrkar leh District Administration inthlah dah vang liau liau a nih avangin a pawi tak zet tih a sawi a, Amrit Sarovar 75 Nos (Tuidahkhawlna 75 Nos ) ni 15 August, 2023 hmaa siam turin Rural Development Secretary leh Mamit DC-te chu a beisei an ni tih a sawi.

Steel Authority of India Limited, Ministry of Steel, Govt of India hnuaia miin Corporate Social Responsibility Fund aṭanga Ambulance pahnih an lei chu a hlan a, kum khat chhunga an damdawi hman tur leh thawktu turte pawh Steel Authority of India hian a tum vek dawn a ni.