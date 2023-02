Lawrkhawm (20.2.2023)

State Day

Vawiin February ni 20 hi Mizoramin State nihna dinhmun a chan ni (State Day) a ni a, Mizoram sawrkar huaihawtin Aizawl leh District khawpui hrang hrangah lawm a ni dawn. State Day 2023 lawmna Aizawl Vanapa Hall-ah he hun hi Governor Hari Babu Kambhampati leh Chief Minister Zoramthanga ho-a hman a ni dawn a, Serchhipah chuan vawiin chawhma dar 11 hian DC Conference Hall-ah hman a ni dawn a ni.

Hawng dawn

Vawiin chawhma dar 11 hian Chhiahtlang Hmar Veng Branch YMA-in Chhiahtlang Farhuan tlanga Zokhua an din chu Carol VLMS Dawngkimi, Director, Art & Culture-in a hawng dawn a, Tlangtimawia, DAO chu khualzahawm a ni ang.

Vawiin chawhnu dar 4 hian Govt. Serchhip College-a Women Hostel chu H&TE Minister Dr. R.Lalthangliana’n a hawng ang.

SPA-te lo kir

I&PR Department buatsaiha kar kalta Ningania Phawngpui tlang tlawha kal Serchhip Photographers’ Association (SPA) member-te chu Inrinni khan an lo kir leh ta a, SPA member-te hian Phawngpui tlang an tlawhnaah hian tlang tlawhtu midangten bawlhhlawh an paih, a bikin ṭawih thei lo (plastic bottle leh ei tur funna sarang ruak)-te chhar khawmin an hawn a, a paihna hmunah an paih a, Phawngpui tlang tlawhtute chu bawlhhlawh, a bikin ṭawih thei lo chite hnutchhiah lo tura an duh thu an sawi a ni.