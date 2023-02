Lunglei Market & Trade Centre sakna tur lungphum phûm

North Eastern Council (NEC) sum, cheng nuai 1403.4 senga sak tur Lunglei Market & Trade Centre Lungphum chu Commerce & Industries Minister Dr. R.Lalthangliana’n Inrinni khan a phum.

Lunglei Bazarpui tuala lungphum a phumnaah Minister chuan, Lungleiin sum-dawnna hmun ṭha zawk an nei thei tur chu lawmawm a tih thu a sawi a, Lungleiah Geology & Mining Regional office, mi 15 thawhna tur hawn tum a ni a, Lunglei Civil Hospital-a Integrated Laboratory pawh peih fel tep a ni a; naupang damlo na zual enkawlna ICU ruahman mek a ni a ti.

He hunah hian HPC Vice Chairman Lawmawma Tochhawng pawhin thu a sawi a, Lunglei Market & Trade Centre sak ṭhat tur hi Contractor chu Lalzothanga Maubawk, Aizawl a ni a, chhawng 4-a sak tur, nakum August ni 25-a zawh hman tura ruahman a ni a, Stall 339, lirthei 30 lenna car parking, 2 wheeler 71 lenna parking, police beat post, market office, zunram thiarna 34 bakah kudam leh bawlh-hlawh dah khawmnate awm tura ruahman a ni a, NEC Director (Tourism & Industries) Lalrodingi chuan he project hi nikum chhunga NEC-in project an sanction zingah a lian ber tih a sawi.