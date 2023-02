FOCUS INNOVATION FUND

FOCUS – Mizoram Project chuan Champhai, Kolasib, Serchhip, Mamit, Saitual leh Khawzawl District-ahte a tum hnih nan kumin, 2023 hian Agri & Allied hnuaia Innovative Project hrang hrangah Innovation Fund a pe chhuak leh dawn a. Hetiang lama tui mite chuan Office of the State Project Director leh District FOCUS Office (DPM)-ahte leh FOCUS–Mizoram Website viz https://focus.mizoram.gov.in ahte ngaihven leh zawhfiah theih a ni e. 20th February, 2023 thleng dilna hi Office of the State Project Director-ah thehluh theih a ni ang.

Sd/- R.LALNUNZIRA

Chief Executive Officer, SCRAM

&

State Project Director

FOCUS, Mizoram