Dr.Zohmangaihi hnenah Book of the Year 2022 chawimawina hlân

Mizo Academy of Letters (MAL) chuan kum 2022 chhunga Mizo ṭawng Lehkhabu chhuak ṭha ber atan Dr. Zohmangaihi ziak ‘Daidanna Bang Phena Thuruk’ chu a thlang a, nimin khan ‘Book of the Year, 2022’ chawimawina hi a dawngtu hnênah MAL chuan a hlan.

MAL din champha puala inkhawm, Central YMA Hall-a buatsaihah hian khuallian R.Lalzirliana, Art & Culture Minister chuan BoY dawngtu hnênah hian chawimawina thuchei (citation) leh pawisa fai ₹10,000/- chu Dr. Zohmangaihi hnênah hian a hlan a ni.

MAL President, Prof. RL Thanmawia kaihhruai he inkhawmah hian, Book of the Year thlangtu Committee Secretary, Dr. C.Lalawmpuia Vanchiau-in a tarlandan chuan, kum 2022 chhung khan lehkhabu 203 a chhuak a, hêng zîngah hian hmun hmuha ṭhena hmun khat aia tam chu Christian Literature a ni a, kehkhabu khâwn khawm zîngah hian bu 5 hi Myanmar rama chhut leh chhuah a ni a, Tripura lam chhuak 2 a awm bawk. Hêng lehkhabu aṭang hian lehkhabu 36 ah insawrbing a ni a, chuta ṭang chuan top 20 thlan a ni a, chumi hnuah top 10 thlan leh niin chuta ṭang chuan Top 3 thlan leh a ni a, tichuan a tawpah Dr. Zohmangaihi ziak, ‘Daidan-na Bang Phena Thuruk’ tih chu a thlang ta a ni.

MAL din champha leh Book of the Year lâwmman hlan inkhawmah hian MAL member ziak lehkhabu 4 chu khuallian R.Lalzirliana hian a tlângzarh a, Mizo ṭawng humhalh leh tihhma-sawn chu hnam tana thil pawi-mawh tak a ni a ti.