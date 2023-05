FMEG&W-in Pay Level 6 chung lam tana Ration buhfai subsidised-a pek tihtawp an rel ennawn turin an dah

Sawrkar hnathawk inzawmkhawm pawl lian ber, Federation of Mizoram Government Employee & Wokers (FMGE&W)-in nimina General Conference an hmannaa an thurel zinga mi, Pay level 6 (UDC chin / force lamah ASI chin / Engineering-ah SA chin) leh a chung lamte tan sawrkar-in Ration buhfai man tlawm (subsidised)-a a pek chu tihtawp ni se tia an rel chu thutluk-na an nei rih lo a, zirchianna neih leh phawt ni se an ti.

FMEG&W thurel zingah Old pension Scheme erawh hman leh a nih theih nan sawrkarah hmalak an tum a, Dearness Allowance (DA) an hman mek chu central sawrkar hnathawkte rate ang leh an lak ruala Mizoram sawrkarin pe ve thei se an ti a, a hun taka sawr-kar hnathawk ten hlawh an lak theih nan FMGE&W chu hmala turin thutlukna an siam a, Sawrkar department-a post ruak te rualkhai taka hnawhkhah a nih theih nan hmalak ni se an ti.

Sawrkar hnathawk tana Medical Reimbursement Bill (MR Bill) awlsam zawk leh senso phuhruk zawka bill an lak theihna turin sawrkar nawr ni se an ti a, sawrkarin hlawh lakna tura sytem thar a siam, Integrated Financial Management and Information System (IFMIS) chu system duthusama hman theiha peih a nih hma chu a hma anga hlawh lak chhunzawm a nih theihna turin sawrkar nawr ni se tih an rel bawk.

He hun hi Chief Minister Zoramthanga chuan hmanpuiin, sawrkarna fawng vuantu thlan tlinte chu inthlak fo an nih avangin ram tan hmalakna tur hrang hrang ṭha tak tak ruahman ṭhin nimahse a hlawhtlinna tluantling chu sawrkar hnathawk nghette chungah thui tak a innghat tih a sawi a, Mizoram chu economy hmasawnna kawngah state entawntlak ni thei tura potential ṭha tak a neihte chu hre reng chungin, sawrkar hnathawkte chu hmathlir thui tak leh ṭha tak neia theihtawp chhuah turin a chah a ni.