Football thuthang (26.4.2023)

@ Liverpool chuan Manchester City midfielder Kalvin Phillips chu kumin nipuia lakluh an duh a, kum 27 mi pawh hi insawn turin a inpeih a ni. (Star)

@ Chelsea chuan Inter Milan-a loan-a an chhuahtir mek, Romelu Lukaku, 27, chu an dawr dawn a, manager thar tura sawi Mauricio Pochettino hnuaia Blues-a a career tuai thar leh a duh em tih an zawt dawn a ni. (Telegraph)

@ England midfielder Mason Mount chuan kum khat chiah contract a nei tawh a, Chelsea-ah contract thar a la ziak lo a. Liverpool, Manchester united leh Newcastle-te chuan kum 24 mi hi an ngaihven a ni. (Mail Sport)

@ Tottenham, Chelsea leh Manchester United-te chuan kumin nipuia Fulham midfielder Joao Palhinha, 27, lakluh tuma hma la turin an inpeih tawh. (Football Insider)

@ Chelsea chuan Inter Milan aṭanga Cameroon goalkeeper Andre Onana, 27, lakluh dan an ngaihtuah a, an Spain goalkeeper Kepa Arrizabalaga, 28, chu a thleng nan pawh an hmang mai thei. (Gazzetta dello Sport)

@ Liverpool nena sawi zawm, Dutch midfielder Ryan Gravenberch chuan season tharah Bayern Munich-a first-team football tam zawk khelh a duh tih a sawi a, kum 20 mi hian German club-a thil thlen dan a ngaichang dawn a ni. (Voetbal International)

@ Wrexham co-owner Rob McElhenney chuan Wales forward hlui Gareth Bale chu a chawlh tawhna aṭanga rawn kir tur leh season tharah League two-a Red Dragons tana khel tura hmin tumin hma a la. (Wales Online)