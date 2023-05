GST hriatfiah tawk loh vangin Mizoramah GST kaltlanga chhiah petu an la tlem niin hria

Nimin chawhnu khan Mizoram GST zirchianna nei a lo zin Yogendra Garg, Chief Commissioner CGST, CEX & Customs, Guwahati Zone, chuan Governor Dr.Hari Babu Kambhampati chu Raj Bhavan-ah hmuin inkawmna an nei.

Yogendra Garg chuan Mizoram a rawn tlawh chhan Governor hrilhin, Mizoram Goods and Services Tax (GST) dinhmun a sawipui a, Mizoramah GST kaltlang a chhiah petu an la tlem thu hrilhin, a bik takin Mizo contractor- te zingah GST hmanga chhiah pe an la tlem hle tih Governor hi a hrilh a, mipui zingah GST chungchang hriatfiah tawk lohna a sâng hle nia a hriat thu sawiin, hei vang hian sawrkarin chhiah a hmuh tur ang a hmu tawk lo a ni, a ti.

Governor leh Yogendra Garg-ten an sawidunna aṭangin central lam aṭanga state GST official-te mumal taka training pek te,mipui zingah GST chung chang uar zawk a inzirtirna leh GST-in hamṭhatna a ken tel hrang hrangte inhrilhfiahna lam kalpui uarte chu hmalak hmasak ngaihna niin an sawi a ni.

An sawidunna ah hian Export Processing Zones (EPZ) leh Special Economic Zones (SEZ) chung-changte a tel a, Mizoram chhunga hnathawktute hnathawhna hmun siamṭhat leh Mizoram tharchhuah tihpun a nih theih nan leilung hausakna a neih ang angte chak zawk a haichhuah te a tel bawk a ni. Mizo-ramin chhiah tamzawk a hmuh theihna turin GST petu an tam a ngai hle a ni tiin GST chu a nih dan tur ang tak a kalpui a ngaih thu an sawi a ni.