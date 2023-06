Assam Rifles-ten dân lova lakluh kuhva leh meizial leh heroin an man

Kar hmasa Zirtawpni leh Ningani khan Assam Rifle-te chuan Myanmar atanga dân loa lakluh meizial leh kuhva bakah heroin thahnem tak an an man.



Assam Rifle-te Melbuk huam chhungah ram dang atanga dan loa lâkluh meizial bawmpui 10 leh kuhva rah ip 30, a pahniha cheng nuai 17.16 man hu an man a, Ruantlang huam chhungah Myanmar atanga dan loa lak luh kuhva rah bags 186 (kgs. 11,160 vel) man lehin, hei hi cheng nuai 78.12 man hu a ni.



Ngur khaw huam chhungah Vanlalhriata (29) leh Lalrodawnga (43), Rabung nia inchhalte hnen atangin heroin grams 24.44 an man bawk a, hei hi cheng nuai 12.22 man hu niin chhut a ni a, meizial bawmpui 12, cheng nuai 15.50 hu pawh Assam Rifle-te hian Zokhawthar leh Melbuk inkarah an man bawk.