Dy. CM-in Smart Street lungphum a phûm

Nimin zing khan Deputy Chief Minister Tawnluia chuan Aizawl Upper Khatla-ah Smart Street lungphum a phum.

Tawnluia chuan Aizawl hmun laili tak a mipuite intihthawvenna tur hmun Smart Street sak a ni tur chu Aizawl-in a mamawh tak a ni, a ti a, Aizawl Smart City aṭangin cheng vaibelchhe tam tak hmuh a ni a, chumi hmanna tur chu project hrang hrang kalpui mek a ni, a ti a. Smart City hnuaia project-ho hi Department pakhat chiah hnathawh chi a nih loh avangin Department hrang hrang nena inbiakna leh guidelines mumal taka thawh ṭhin a ni, a ti bawk.

Tawnluia chuan Smart Street enkawl zui tur chuan sawrkar, kohhran leh khawtlang hruaitute thawhhona ṭha tak neih a pawimawh a ni, a ti a, duh anga project ṭan a nih theih loh nachhan chu a project sakna hmun tura lo awm hmasa te, hmun remchang zawka sawn chhuah an ngaih avangin hna ṭan mai theih loh a ni, a ti.

Smart Street lungphum hi Khatla-a Industry Office kawt-ah a ni a, a satu turte hi Unique Consultancy Service niin, a project hi Aizawl Smart City hnuaiah a ni a, a thawhna man tur hi cheng vaibelche 3.28 a ni a, Mechanical Parking, Open Gym leh intihhlimna tur thil chi hrang hrang awm thei tura ruahman a ni.