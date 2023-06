Dân lova Mizorama rawn phurh luh kuhva rah hring E.Lungdarah man

E.Lungdar Police Beat Post-a duty-te chuan Ningani zan khan lirthei 5 atangin khawchhak lam atanga dân lova Mizorama rawn phurh luh kuhva rah hring bag 190 an man.



E.Lungdar Police Beat Post duty-te sawi danin, heng kuhva rah phurtute hian E.Lungdar khaw hmawra Police Beat Post chu pumpelh kawngah lamah hel an tum tih hriain an lo châng a, kuhva phur lirtheite hian chu chu hriain, Biate Road lamah an Kuhva phurhte hi thuhruk tum mahse Police duty-te hian nangchingin an man ta niin an sawi.

Heng Kuhva rahte hi 407 Truck 4-ah Bag 40 theuh leh Pick-Up-ah Bag 30, a vaiin Bag 190 an phur a, kuhva rah hlut zawng hi Rs.7,60,000/- man vel nia hriat a ni a, Zirtawpni zan khan Kuhva rah leh a phurtute hi Serchhip Police Station rawn thlenpui niin, Lunglei Custom Preventive Force-te kuta hlan tur a ni.