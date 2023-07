Editorial: Sawrkar programme-a sawrkaranihna nei lo politician telh

Nimin khan Serchhip District High School zirlaite tan Remna Ni 2023 pualin Quiz Competition chu Deputy Commissioner Office leh District Education Office huaihawtin Lalro Digital Studio-ah neih a ni a, sawrkar huaihawta he hun hmannaah hian hun danga thleng khât tak, kumin kum tawpa MLA inthlanpui neih tura MNF party-in Serchhip biala an candidate tura an ruat, MNF Publicity Board Vice Chairman ni lai chu hun hmantir a ni.



Minister leh MLA-te hi politician an ni a, MLA-a thlan tlin an nih tawh chuan sawrkar mi leh sa an ni a, sawrkarin hlawh pawh a pe a, anmahni khuahkhirhna dân ṭha tak pawh a awm a, hetiang bawk hian politician ṭhenkhat chu sawrkara eng board emaw, committee-ah emaw hotu ni tura ruat an awm bawk a, heng mite pawh hi sawrkar aṭanga hlawh la an nih avangin sawrkar mi leh saa chhiar tel theih an ni a, sawrkar programme-a khuallian emaw chanvo pek an nih hi democracy kalphungah a him lohna a awm lo a ni.



Hetihlai hian sawrkarna chelhtu ruling party-a hruaitu lawk tak pawh nise MLA emaw, Minister emaw, sawrkara chanvo pek an nih lem loh chuan sawrkar programme-ah hian hun pek an ni meuh lo a, thiamna bik engemaw an neite a nih chuan chu’ng an thiamna chu mipuite tana chhawr \ṭangkai theih a nih chuan chanvo pe se chuan thil tihâwm tak a ni.



Nimina Serchhipa High School Quiz competition-a chanvo pek hi he hun hmannaah hian a nihna sawi lan a nih loh avangin sawm a nih chhan hi hriat a ni lo a, chutihlai chuan kumin kum tawpa Serchhip biala MNF party candidate tur a ni tih puan a ni tawh a, chuvangin, hetianga sawrkar programme-a party mal induhsakna thil thleng nia ngaih theih tura chanvo pek a ni hi democracy rama thleng atana thil ṭha lo leh him lo tak niin a lang a, he thil thleng hi chhui chian a, sawrkar mi leh sa zinga ualau taka sawrkar programme-a party mala induhsakna lantir an awm a nih phei chuan a mawhphurtu chu hremna pek hial chi niin a lang. Hetiang hi tun hnuah chuan thleng tawh lo se a duhawm khawp mai.

Share this: Twitter

Facebook