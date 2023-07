Quiz competition-ah Govt. JM H/S pakhatna

Nimin khan Remna Ni 2023 lo thleng tur lawmna chi khat atan District tinah High School zirlaite pualin Quiz competition neih a ni a, thupuiah “Political History of Mizoram: 1947 (post independence) to 1987 (statehood i.e 20th February 1987) tih hman niin, Serchhipah chuan Lalro Digital Studio-ah quiz competition hi neih a ni.

Serchhip District-a Quiz Competition neihah hian kumin Assembly inthlanpui neih tura MNF party-in Serchhip biala candidate tura an ruat J.Malsawmzuala Vanchhawng chuan hawnna thu a sawi a, quiz competition-ah hian District chhunga High School 11 telin, Govt. JM High School chu pakhatna an ni a, anni hian June ni 27, 2023-a District tina pakhatna ṭheuhten Aizawl-a State Level-a intihsiakna an neih hunah Serchhip District ai an awh dawn a ni.



Nimina District Level Quiz competition-ah hian lawmman pakhatna ₹ 30,000, pahnihna ₹20,000, pathumna ₹10,000 bakah certificate pek an ni ang a, state levelah pawh hetiang ang bawk hi lawmman an dawng dawn a ni.



Nimina District level Quiz competition-ah hian District hrang hranga tel zat belhkhawm chu High school 157 an ni a, heng school aṭang hian team 174 an tel thei a, team khatah hian naupang pahnih zel an awm a, zirlai 348 an tel a ni.

