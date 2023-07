Kan unaute sahimna zawnga rawn tlanchhiate hi kan thlahthlam ngai dawn lo:Health Minister

Health Minister Dr. R.Lalthangliana chuan, “Kan unaute sahimna zawnga rawn tlanchhiate hi kan thlahthlam ngai dawn lo a, kan tih theih chin chinah kan ṭang reng ang. An hriselna uluk taka vil reng turin hma kan la char char a, zirna kawnga an bahlah loh nan ruahmanna kan siam mek bawk a ni,” a ti.

Minister Dr. R. Lal-thangliana chuan nimin zing khan Aizawl chhuah lama Manipur aṭanga raltlante enkawlna hmun hrang hrang a tlawh a, Minister hian Thuampui YMA Hall-a raltlan awm mek te a tlawh hmasa ber a, YMA leh Local Council hotuten lo dawngsawngin an dinhmun-te an lo hrilh a, Thuampui YMA Hall-ah hian chhungkua 20 awmin an vaiin mi 66 an ni a, naupang 20 an awm bawk a, an zingah hian leader inruatin ei rawng an inbawl a ni.

Hemi zawh hian minister hian Tuirial Airfield-a raltlante enkawlna hmun Osborne Moral Reformation Centre a tlawh leh a, raltlante enkawltu Tuirial YMA hruaituten an lo dawngsawng a, Turialah hian raltlan 115 awmin chhungkaw 29 an ni a, naupang 70 an awm a, an zinga naupang 7 hi primary school hnaivaiah luhtir an ni a, Turiala raltlan awmte hi ei rawng an inbawl chawp a, tui lamah harsatna an tawh avangin anmahni sum sengin tui an lei ṭhin a, an zinga hna thawk thei mi 10 bawr vel hian inhlawhna zawngin an chhuak ṭhin a, fur khua a hnawng nen thosi a tam avangin thosilen an mamawh thu minister hnenah hian an lo thlen a ni.

Minister hian Beraw tlanga raltlan enkawlna hmun pahnih tlawh lehin, Art & Culture Multipurpose Complex-a raltlante a kâwm a, hetah hian mi 71 awmin an harsatna te minister hnenah hian an lo thlen a, Beraw Convention Centre-a raltlan hnuchham awmte a tlawh leh a, hetah Zemabawk YMA leh Local Council hruaituten an lo dawngsawng a, Convention Centre-ah hian DMM Children’s Home, Churachanpur-a hnuchham naupang 28 leh anmahni enkawltu mi 5 an awm a ni. DMM Children’s Home enkawltute chuan rinna a Home enkawl an nih thu leh tumah behchhan an nih loh avangin harsatna an tawk tih an sawi a, Churachanpur a an Home awmna chu mi ram an luah hawh a nih avangin a neituten lak let an duh tawh avangin haw leh pawh ni se harsatna an tawk dawn tih an sawi a ni.

Minister hian heng raltlante enkawlna hmun hrang hrang a tlawhnaah hian mamawh zuala an hman turin `5,000/- ṭheuh a hlan a, harsatna leh mamawh an neih a hnena an thlente chu a theih ang anga a bawhzui tur thuin a chhang a, zirlai naupangte zirna an chhunzawmtir theih rih lohna chhan ber nia an sawi chu tuna an awmna hmunah hian an awm reng dawn lova an hriat avang leh an awmna tur mumal ruahman a la nih loh vangin an la hlauthawng deuh tih an sawi a ni.

Dr Thangtea hian hnu khar nan Central YMA office tlawhin Transit Camp a tlawh nghal a, Central YMA hotute nen inkawmna hun ṭha tak hmangin hmalakna tur pawimawh hmasate an sawiho a, Minister hian a ṭul apianga an hman atan `10,000/- a hlan bawk a ni.

Dr R. Lalthangliana hian a department enkawl hnuaia mi tho Zoram Medical College (ZMC) in kum khat atana NMC Recognition an hmuh thar thu tar-langin hmasawnna lawmawm tak a ni a ti a. COVID-19 hripui leng leh thildang harsatna tam tak karah hetiang dinhmun kan thleng thei hi a ropui hle a. Hripui avanga kum 2 chuang lai hna thawk thei lova kan awmna karah ICU khum 13 atanga 50 chuang zeta an pung te, hospital khum 140 atanga 480 lai maia an pung te hi a lawmawm a, mipuite pawhin ZMC hi pan tlakah an ngai a, tunah hian bus te pawh service tir a ni ta a, Civil Hospital lama kan buk lutuk tur te pawh a ziaawm phah a beisei thu Minister hian a sawi bawk.

