July ni 7, 2023 hma-in NHIDCL-ten zângnadawmna pek an tiam

National Highway 54 laih zauh hna thawhnaa Serchhip khawpui chhung helna tur kawng (by-pass road) siam mekah ram neitu engemawzatten zângna-dawmna an la lak lohte chu kawng laitu contractor NHILDC-te chuan July ni 7, 2023 hmaa pek an tiam.



Serchhip Bypass Road laih meka zângnadawmna la dawng lo ram neitute hian zângnadawmna an la dawn loh avangin Serchhip by-pass road siam meka hna-thawktute veivahna kawng an dan chungchangah nimin chawhnu dar 2 khan Serchhip DC meeting Hall-ah ram neitute leh NHIDCL-te hi District Bawrhsap kaihhruaina hnuaiah inhmuhkhawmna neiin, NHIDCL-te chuan July ni 7, 2023 ral hmaa Serchhip Bypass Road Missing Plot-a ram neitute tan 3G estimate (Compensation) pek ngei an intiam a, hei vang hian ram neitute chuan Road Block an siam mek chu chawlhsan nghal an remti a, NHIDCL-ten an intiam anga ni 7 July 2023 ral hmaa 3G estimate (compensation) hi an pe theilo a nih chuan ram neitute hian a ṭul angin road block an siam leh ang, tiin inremna an siam a ni.

