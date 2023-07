Tumah thawhpui kan tum lo:ZPM Leader

ZPM Leader Lalduhoma chuan, “Kumin MLA inthlan lo awm turah hian tumah thawhpui kan tum lova, lo tum pawh ni ila mi dang sawisak kan ngai lo. Delhi chaknaa innghah kan tum lova; Kan innghahna chu Pathian a ni. ‘Chakna ni lovin, thiltih-theihna ni lovin ka thlarau zawkin le’ tih hi kan innghahna a ni,” a ti.

Nimina ZPM chhung inkhawm-ah Lalduhoma chuan tunhnaia Guwahati-a a zin chungchanga Congress party zawhna siam chhangin, “Tun hnaiah Guwahati-ah a thlawk thla a, BJP nen an zuk inhmu a, Car vârah a chuang tih te, Delson-a a kalpui, an ti thul. Fate buaipuia kan zinna thu hi Congress party hi ka hrilh zelna chhan tur ka hre lova, BJP chungchang an hriat duh chuan an thawhpui MNF-te hi zawt mai se tih hi ka rawn duh a ni,” a ti a. ZPM Leader chuan sakhaw zalenna pawimawh a tih thu sawiin, “India ramah hian Secular Force a lo pian a, MP inthlan leh hunah hian BJP kan paih theihna tura theihtawp lo chhuah tawh leh chhuah zel tur kan ni,” a ti bawk.

Lalduhoma chuan, “Pu Sapa nen kan inkar lah an sawi chawl thei lova, an sawi nasat poh leh kan inngeih tial tial a, anni sawi ṭhen theih kan ni lo. 2018 inthlan zawh aṭanga an sawi tawh hi lo la sawi zel se, keini erawh kan lo inpumkhat tual tual dawn a ni. Thu ṭhing deuh deuh pawh vawi sawm chuang te an post peih a, heti taka min bei chung pawhin kar tin mi sanghnih chuangin kan pung zel a ni,” a ti bawk.

