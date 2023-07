Thenzawl District Demand Committee din

Thenzawla tlawmngai pawl hrang hrang leh Political Party hrang hrang aiawh kalkhawmte chuan Thenzawl District Demand Committee dinin, hmalak an rel.



Vantawng Group YMA bultum leh huaihawtin Thawhlehni zan khan Thenzawla Tlawmngai Pawl hrang hrang – YMA, MUP, MHIP, MSU leh Political Party hrang hrang aiawh bakah tualchhung thuthar thehdarhtu (Media) aiawh kalkhawmte chuan Vantawng Group YMA Run-ah joint meeting an nei a, Vantawng Group YMA President C.Lalnunthara kaihhruaia joint meeting neihah hian Thenzawl District a pian theih nan tun hma lam aṭanga hma lak a nih tawh ṭhin dan te, tunhnaiah Thenzawl Area MUP Conference leh Vantawng Group YMA Conference rorel-ahte Thenzawl District siam a nih theih nan sawrkara ngen a, hmalak ni se, tia passed a nih tawh thu te, Mizoram leh Thenzawl hmalam hun zel tur ngaihtuaha Thenzawl chu khawpui lian zawk ni tura buatsaih zel a pawimawh thu te, kawng hrang hrang ngaihtuaha Thenzawl District siam chu âwm an tih thu sawihoin, Thenzawl District a pian theih nan tharum thawhna leh nawrhna huaihawt ang zawng ni lo a, theihtawp chhuaha thuneitute hnena ngen leh an duhna lantir ṭha an tih thu leh Thenzawl District huamchin tur angte ruahmanna siam a, khaw hrang hrangte thawhpuia sawm ṭha an tih thute an sawi a, a ṭul anga hmala turin Thenzawl District Demand Committee an din a, Office Bearer atan tlawmngai pawl hrang hrang aiawh inruat chhuakin, Adviser atan Thenzawla Block Party hrang hrang President ṭheuhte an ruat bawk a ni.

