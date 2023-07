Kum 2024 ral hma-in insak tanpuina dawng turte an dawn tur pe kim hman turin hma la mek

Kum 2024 ral hma ngeiin PMAY-HFA (Urban) hnuaia insak ṭanpuina dawng tur chhungkua zawng zawngte chu insak ṭanpuina an dawn tur ang zawng zawng pek kim vek hman tura hmalak mek a ni.

Nimin khan Aizawl khawpui chhunga Hall hrang hrang 3 – Dawrpui Multipurpose Hall, Electric Veng YMA Hall leh Vaivakawn YMA Hall-ahte UD&PA Department-a thawktute insem darhin mirethei insak ṭanpuina dawng turte hmalak dan tur hrilhfiahna hun (Sensitization) neih a ni a.

PMAY-HFA (Urban) Mission hnuaiah hian Mizoram pumah mirethei insakna dawng tur (beneficiaries) chhungkua 37,450 an awm a, insak ṭanpuina ₹1,50,000/- ṭheuh Instalment 3-a pek tur an ni a, chhungkua 21,731-ten 1st Instalment ₹60,000/- ṭheuh an dawng tawh a, a la dawnglo chhungkua 15,719-te chu August, 2023 ral hmain, 1st Instalment ₹60,000/- ṭheuh dawntir hman turin theih tawp chhuah mek a ni.

PMAY –Urban hnuaia insak ṭanpuina dawng tur beneficiaries-te hi insak ṭanpuina (Fund) pek an nih hmain, UD&PA Department chuan inhrilfiahna hun (Sensitisation Programe) a nei phawt ṭhin a, nimina Aizawl khawpui chhunga kohkhawmte hi an vaiin mi 1165 an ni a. Inhrilfiahna hun hman zawh hian a dawngtu turte hian an pawisa dawnte in sak nan ngei hmang tura intiamkamna an ziah hnuah fund hi an dawng chauh ṭhin a ni. He Mission hi bulṭan a nih tirh aṭangin1st Instalment dawng thar turte apiang hi inhrilhfiahna hun UD&PA Department-in a hmanpui zel ṭhin a ni.

District leh khawpui dangah pawh hetiang inhrilhfiahna hun hi pawisa pek chhuak hmaa neih zel ṭhin a ni a, tunlai hian khawpui hrang hrangah hman mek a ni a, PMAY –HFA (Urban) Mission hnuaiah hian Mizoram khawpui hrang hrang (census town) 23-ah insak ṭan-puina hi pek mek zel a ni.

Share this: Twitter

Facebook