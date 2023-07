Sava awmna hre tan lawmman tawktarh

Environment Forest & Climate Change department chuan tun hnaia dan lova ramsa (exotic birds) tawlhrûk man, Aizawl Zoological Park aṭanga bo chu hmuhkir a nih theihnan infomation pe theite hnenah ₹20,000/- lek an tiam thu an tarlang.

Circular an siamah hian exotic bird hi July 1, 2023 zan dar 9:30 vel khan sahuanah dah luh a ni a, mahse a tuk zing lam dar 1-3 velah a bo leh nia sawiin he thil thleng chungchangah hian Sairang Police Station-ah FIR thehluh a ni tih an tarlang a, information ṭangkai thei tur nia hriat dangte khawn khawm a thehluh belh mek zel niin an tarlang bawk.

EFCC hotute chuan he thilah hian thawktute zingah inhnamhnawih an awm thei a rin a nih avangin department chhungah inchhui zui mek a ni a, hetiang thil hi sahuan a thlen tawpna a nih ngei theih nan theihtawp an chhuah mek thu te leh tunah hian sahuan staff-te pawh duty hun insiamin a inchhawkin duty tlaivar ṭhin a ni tih an sawi.

“He case hi theihtawp chhuah a bawhzui zel a ni a, a chhui zuina atana ṭangkai thei tur information min pé thei kan awm a nih chuan a lawmawm ngawt ang,” tiin thilsual ti tute man chhuah theihna khawp information a nih chuan, ‘The Mizoram Reward for Detection of Forest and Wildlife Offence Scheme 2019’ in a phal angin lawmman ₹20,000/- pek an ni dawn a, information petute nihna (Identity) thupsak an nih dawn thu an tarlang bawk.

