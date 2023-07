Lalduhoma thusawi RTI hmangin finfiah a ni:MPCC

Congress party chuan ni 29.10.2018-a Zaingen YMA Hall, Khawzawl-a ZPM Leader Lalduhoma’n vai thirchhe siamna Lengte-a ISPAT Industry chu cheng vaibelchhe 100 tam tak sawrkarin loan a pe a, chutah chuan Congress sawrkar chu Guarantor-a ṭang anga a sawi chu dawt a ni tih RTI hmanga finfiah a nih thu an sawi.

Congress chuan, “Lalduhoma hian Guarantor-a ṭang tih awmzia chu ISPAT Company khuan a loan lak a rulh theih loh chuan Congress sawrkarin a rulhsak ang tihna a ni, a ti a. He thu hi kum 4 liam taa a sawi pawh nise dawt a nihna a la bo loh avang leh he a thusawina Video hi Youtube hmanga vawrh darh a la nih lehzel avangin thudik zawk mipui hriata puanchhuah ṭulin kan hria a ni,” an ti.

Lalduhoma thusawi chungchangah hian MPCC Legal Cell member, Laldingngheta chuan RTI zawhna a siam thu Congress chuan an sawi a, July 4, 2023 a Commerce & Industries Deptt-in a chhânna aṭanga a lan danin Commerce & Industries Department, Govt of Mizoram-in ISPAT Industry hnenah loan pek a nei lova, guarantor-ah pawh a ṭang lo, tih a ni, an ti.

Congress chuan, “ISPAT Industry-ten loan an dilnaah Industry Director chu Guarantor-ah a ṭang lo tih leh Mizoram sawrkar pawh Guarantor-ah a ṭang lo tih hi February 21, 2012 khan sawrkarin a thuchhuahah a lo tarlang tawh a. Ni 27 April, 2016 a sawrkar thuchhuahah ISPAT Industry hian an bul ṭan nan NEDFI leh SBI, Guwahati aṭangin loan cheng vbch 20 an lak thu tarlan a ni a. Pu Lalduhoma’n Mizoram sawrkarin cheng vbch 100 tam tak loan pe anga a sawi hi dawt chiang tak a ni,” an ti bawk.

