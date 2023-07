SDFA hnuaia 1st Division club 8 zinga 7-ten tournament khelh loh an tintuah

Serchhip District Football Association (SDFA)-in naktuk aṭanga Season ending & Screening tournament a buatsaih turah SDFA hnuaia First Division club 8 zinga 7 chuan thil phût neiin, an thil phût tihhlawhtlin a nih loh chuan tournament khelh loh an tum.

SDFA-in tournament a siam hnuhnun ber, kumin February thlaa Serchhip District Football Championship 2023-ah khan Hmar Veng FC chu FC S.Kawnpui nena an inkhelh ṭuma buaina an siam avangin SDFA hian tournament vawi khat khel thei lo tura a hrem a, Hmar Veng FC Official ṭhenkhat pawh a hrem bawk a ni.

Hetihlai hian SDFA-in naktuk aṭanga Season ending & screening tournament khelh ṭan tura a buatsaihah hian Hmar Veng FC chu la hrem lovin, teltir phalsak an ni a, hei hi First Division club dang 7-te chuan duh lovin, Hmar Veng FC hi hrem an nih loh chuan he tournament hi khelh an tum loh thu DFA hnenah an hriattir a, nimin khan DFA hruaitute leh 1st Division club lungawi lo hruaitute hian hemi chungchang hi an sawiho a, mahse DFA leh club lam hian an thutlukna siam tawh ve ve an sawhsawn theih rih loh avangin thutlukna mumal an nei thei lo a, vawiinah hian hemi chungchang hi DFA chuan a ngaihtuah leh dawn a ni.

Zothlifim-in DFA hruaitu a biak chuan tuna tournament an buatsaih turah hian referee hman tur duhkhawp an hmuh mai loh avanga tournament ṭan hun sawn tlai tura thutlukna an siam hnuah club lungawilote lungawi lohna lehkha an dawn thu sawiin, Hmar Veng FC chu hrem loh an tum loh thu a sawi a, a hma-in season ending tournament hi a awm dawn tih hriat lawk a ni lo a, sponsor-tu tur an hmuh theih hlauh avanga buatsaih leh thei zawk an nih thu sawiin, season thara tournament awm leh hmasa ber tur Independence day football tournament-ah Hmar Veng FC hi hrem tum an ni tih a sawi a, hetianga club dangte lungawi loh chungchangah hian niminah DFA leh club hruaitute meeting report ngaithlakna leh hemi chungchang ngaihtuah leh tur hian vawiinah Executive Meeting an nei dawn tih a sawi a ni.

Hetihlai hian 1st division club lungawi lo hruaitute chuan Hmar Veng FC an huat vanga he thil hi ti an ni lo tih an sawi a, football kalphungah club-te hrem an nih chuan hrem an nih aṭanga tournament hmasa ber khel thei lo tura hrem an ni turah an ngai tih an sawi a, season ending tournament hi screening tournament a nih nghal a, Hmar Veng FC chu he tournament an khelh theih loh vanga division hniama an tlakthlak ai chuan, season ending hi screening tournament-a hman loh mai leh, I-Day tournament lo awm tur chu screening tournament atan hman mai pawh an hnial lo tih an sawi a, an duh ber chu club-te laka hremna lek a nihin, tournament awm leh hmasa bera hremna kaltlangpui tura kalphung (system) mumal tak kalpui chu an duh ber a nih thu an sawi a, an dinnaah hian lungrual leh nghet taka an din thu an sawi a ni.

Tun dinhmuna Serchhipa First Divsion club-te chu – FC S.Kawnpui, Hmar Veng, AWC, Chhekhnai, Chanmari, Vengchung, New Serchhip leh Chhiahtlang FC-te an ni.

