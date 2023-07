Chhibung 100MT leina turin thawhhona thuthlung ziak

Nimin khan Agriculture Minister C.Lalrinsanga kaihruaina hnuaiah Mawmranga Organic FPC leh NHAR Organic Pvt Ltd, Guwahati-te chuan Contract Farming atan thawhhona thuthlung an ziak a, he inremna thuthlung ang chuan Mawmrang Organic FPC hnuaia kuthnathawktu, chhungkaw 100-tena kum khat chhunga Chhibung an thar chhuah chu a tlem berah Metric Ton 60 emaw, a tam lamah Metric ton 100 chu NHAR Organic Pvt Ltd-ten an leisak dawn a ni.

Mawmranga Organic FPC leh NHAR Organic Pvt Ltd te thawhhona ziahna hun hi Agriculture Minister C.Lalrinsanga chuan a kaihruai a, he hunah hian Agriculture Minister chuan tunhnai maiah Haulawng lama Mizo Hmarchate tharchhuah chu USA-ah hlawk takin hralh a ni tawh a ni, a ti a. Hetiang ang hian Kuthnathawktute thawhrimna rah hlâwk zawka suma chantir turin sawrkarin hma a la chho mek a ti a, thlairah dangahte pawh Contract Farming hi kalpui chhoh zel tum a ni a, hma pawh lak mek zel a ni a ti a. Minister chuan a mimal anga thlai tharte hralh ai chuan Cooperative Movement hnuaiah hetiang anga kuthnathawktute thawhhona leh ṭanrualna hian awlsamna kawng tam tak a siam a, a hlâwk zawk tih a sawi bawk a ni.

Mawmrang Organic FPC hnuaiah hian Pawlrang, Khawkawn, Changzawl leh Lamzawl khuaa kuthnathawktute an thawkho a ni.

