Aizawl by-pass road-a leiverh thiang hna thawk turin company 17-in tender an chhang

Aizawl khawpui pumpelh kawng (Aizawl Bypass)-a km 2 leh a chanve a thui lei verh thiang (twin tunnel) hna thawk turin company lian 17-in National Highways and Infrastructure Development Corporation (NHIDC) tender an chhang.

NHIDC hian Zirtawpni khan technical bid 17 hi an hawng nghal a, hemi hnu hian a pawisa lam ‘financial bid’ la kalpui leh tur a ni. He hna hi Aizawl khawpui pumpelh kawng km 34 leh a chanve siam tur zinga mi a ni a, leiverh thiang panna km 2.100 a thui laih tur a tel bawk a. A sialna hmun tur hi National Highway no. 6-na zawm tur a ni a. He pumpelh hian Sairang leh Seling bula Phaibawk a pawh dawn a, a karah hian lei 10 leh lei tenau pakhat a awm ang. January ni 4-a sawrkar laipuiin hna thawh tura a pawm fel tak he leiverh thiang siamna atan hian cheng vaibelchhe 1,313.28 ruahman a ni a, leiverh hna hi a verhna khawl leh puak thei hmanga thawh tur a ni a, khawl lian tak Tunnel boring machines (TBMs) hman tangkai a ni ang.

He hna atan hian nikum October thla khan NHIDC chuan tender a lo chhuah tawh a, Tender a pawisa zat hi cheng vaibelchhe 893.79 a ni a, kum 6 (thla 36) chhunga thawh zawh tura ruahman a ni. Hei hi National Highway No. 6, Sairang leh Phaibawk inkar, a lei verh thui zawng km 2.5, a luhna (approach road) km 2.1 a thui, a vaiin km 4.60 a thui thawhna tur a ni a, package 2 huam chhunga mi a ni.

He kawngpui hian Sairang leh Phaibawk inkar kawngpui hi km 22 zetin a titawi dawn a, hun hman thin pawh darkar 1½- in a titlem dawn a ni.

