Central kutah ZMC pek a ngai dawn ta lo:Chief Minister

Chief Minister Lalduhoma chuan Zoram Medical College (ZMC) central-a pek an tumna chu central-in dawmkan an inhuam avangin, “Central kutah pawh pek a ngai dawn ta lo a ni,” a ti.

Chief Minister hian he thu hi Inrinnia Kulikawn Hospital building thar sakna hmun tur a tlawhnaah a sawi a, Lalduhoma chuan, “ZMC Central a pek kan han tihna chhan pawh hi kan sum dinhmunin a zir loh vang a ni a; Central-ah pawh pe ila kan quota hi a bo dawn reng reng lo tih hi kan hriat a tha a ni. Amaherawhchu, kan hriat angin Minister kan nei tha em em a, ani hian Central lam hotute dawrin a kal a, Central lama kan hotute chuan kan enkawl duh dawn a nih phawt chuan ‘kan rawn dawmkâng ang che u’ an lo tih hlauh avangin Central kutah pawh pek a ngai dawn ta lo a ni. Minister mahnia insu-kaw thei kan nei hi ka lawm em em a. Ani chauh lo pawh kan Minister zawng zawng hian anmahnia Central dawrin an insukaw mek zel a, ka chhuangin ka lawm em em a ni. Hetiang a nih avang hian Zoram thar a thleng ta chu kan la ti chiah ngam lo ang a, Zoram thar hi a thleng ngeiin ka ring a ni,” a ti.

Chief Minister chuan “Kan Airport neihchhun te hi tha se, changtlung se, chhuan tham ni se kan duh a, kan sum neihin a tlin ngang silo a, chuvangin a enkawl theite hnena hlan hi kan duhdan a nih phah ta a ni,” a ti a, tuna Airport cheithat hna thawktute chu an hna a chhia tih sawiin, labour man ringawt pawh cheng vaibelchhe 5 vel ba an nei a, labour tur pawh an hmu mang tawh lo a, pawisa an lo la hnemin an lo la deuh vek tawh si a hna an thawk hlei thei tawh lo a, a manganthlak em em tih a sawi a, “ZPM sawrkarah chuan quality tha lo kan duh tawh lo a, CM office-ah endiktu dah an ni tawh a, hna reng reng a tha tur a ni a, a hun takah an zo ngei ngei bawk tur a ni,” a ti.

Kulikawn Hospital Complex thar hi Ministey of DoNER scheme NESIDS sum cheng vbc. 67.63 hmanga thawh tur a ruahman a ni a, khum 100 awm theihna tura ruahman niin, Hospital buil-ding zau zawng hi 4559.25 sqm tur a ni a, a kianga Type 4 quarters block pakhat, unit 6 awm leh Type 3 quarters block 2, unit 12 awm thei bakah Type 2 quarters block pahnih, unit 6 nei thei turte sak tel tum a ni.

CM hi Lalrinpuii, Health Minister leh Lalchhuan-thanga, bialtu MLA bakah Chief Secretary Dr. Renu Sharma leh sawrkar official dangten an tawiawm a ni.

