Centrally Sponsor Schemes-te nena kaihkawpin Hand Holding Policy kalpui a ni dawn:CM

Chief Minister Lalduhawma chuan thlai thar chhuah lam te, thilsiam chhuah lam leh services tha siam theite tanpui turin Hand Holding Policy (Bana kaih) kan kalpui dawn a, central sponsor schemes-te nena kaihkawp tur a ni a ti.

Nimina MRB Head Office Conference Hall, MINECO-ah NABARD bultumin Mizoram State Credit Seminar, 2024-25 buatsaih a ni a, he hunah hian Lalduhoma, Chief Minister khuallian niin, khuallian chuan State Focus Paper – 2024-25 a tlangzarh zawh-ah thusawiin Mizoramah NABARD kaltlanga hma-sawnna hnathawh a tam em em a, hmachhawp pawh kan ngah hle a, an tangkai hle a ni, a ti a. Thlai chinna tur Short term loan (KCC) chung-chang uar zawka mipuite hnena thehdarh tha a tih thu te, PACS kan neihte mumal leh uar zawka hman tangkai tha a tih thu te, Self Help Group-te tana sum leh pai remchang tam zawk siam tha a tih thute pawh a tarlang.

Chief Minister chuan thlai thar chhuah lam te, thilsiam chhuah lam leh services tha siam theite tanpui turin Hand Holding Policy kan kalpui dawn a, central sponsor schemes-te nena kaihkawp tur niin, bank-ten mawhphurhna pawimawh tak in chelh dawn a ni, a ti a, a dawngtu tur beneficiary thlan thuah ruling party mi leh sa, hlawhtling lo tur tih chiang rengte kan duhsak ve ngawt dawn lo. Chu’ng mite vang chuan sawrkar policy a lo hlawhchham fo tawh a, bank-te pawhin an hnena loan pek in hreh thin tih kan hria a ni. Tumah duhsak bik leh duh loh bik nei lovin, mipui sawrkar kan nih angin, a hlawhtlinpui ngei turte chauh kan thlang dawn a, uluk takin line department-ten an vil zui bawk ang, a ti a, chuvang chuan bank-te tan chu’ng mite lo puih chu a nuam zaih tawh dawn a ni, tiin sawrkar ruahmannate a hrilh a, Mizoramin hma a sawn zelna kawnga tha thawhtu tangkai tak ni ngei turin Bank zawng zawngte kan beisei tlat a ni, a ti.

He huna khualzahawm PC Vanlalruata, Agriculture Minister pawhin thusawiin, kan ramah market thlir chunga thlai chin uar turin hma kan la a, a hun taka thlai chi tha an hmuh theih nana hmalak te, an theihna tipung tura farm mechanization uar zelte kan tum bawk. Hnathawktuten an mamawh hun tak zela sum hman hawh tur an neih theih nan nangni financial institution-te hi in pawimawh em em a, lo inhawng zau turin ka ngen che u a ni, tiin a sawm a, PACS-te pawh thuam thata tihchangtlun zel a ni dawn a ti.

Chief Minister leh Agriculture Minister-te hian sawrkar scheme kaltlanga pêk loan thahnem tak, bank hrang hrangte sanction order chu loan hmutute hnenah an hlan a ni.

He hunah hian Prasada Rao, General Manager, NABARD chuan kalkhawmte lawmna thu a sawi a, Dr. Renu Sharma, Chief Secretary; P.Shimrah, General Manager, RBI; Rakesh Kumar Ravi, Convenor, SLBC leh Sheryl L Vanchhong Chairman, Mizoram Rural Bank-te pawhin thu an sawi a ni.

Share this: Facebook

X



Like this: Like Loading...

Related