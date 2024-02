Lecturer sawnna Order sut leh

Tunhnaia sawrkarin Govt. Higher Secondary School, Serchhipa Chemistry lecturer a sawnna thupek (Transfer order) chu sût leh niin, nimin khan sûtna thupek hi tihchhuah a ni.

Chemistry Lecturer V.Lalmalsawmi hi a post chu Tlabung HSS niin, nikum September thla khan Govt. HSS Serchhipah rawn dah lailawk (attached) a ni a, February ni 1 khan a post dik tak Govt. Tlabung HSS-ah lêt leh rih turin sawrkar chuan thupek a tichhuak a, hei hi GHSS, Serchhip zirlaiten duh loin niminpiah khan an Lecturer kalchhuak tur dang hian an pungkhawm a, nimin lamah pawh Lecturer sawnchhuah avang hian lungawilohna an lantir chhunzawm a, nimin vek khan Mizoram sawrkar Education Department chuan Transfer Order sutna hi a tichhuak leh ta a ni.

