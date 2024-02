Mizoram hmun dang rualin Serchhipah Kangmei Ven Hapta hawn a ni

By

Nimin khan Mizoram hmun hrang hrang-ah Kangmei ven hapta (Fire Prevention Week 2024) hman a ni a, Serchhipah pawh Kangmei Ven Hapta hi Serchhip District Superintendent of Police MS Dawngkima’n a hawng a, kumina Kangmei ven hapta thupuiah “Thapui thawhin kangmei chhuak tur i veng ang u” tih hman a ni.



Serchhip DC Conference Hall-a Kangmei Venna Hapta hawnna inkhawm buatsaihah hian khuallian, MS Dawngkima chuan Mizo-ram hmun hrang hrang dinhmun thlirin kangmei vên kawngah tan lak nasat a ngai a, Fire Prevention Week hman pawh a pawimawhin a tul hle a ni, a ti. Kangmei hi chi hnih – ram kang (forest fire) leh in kang (domestic fire)-a then a ni a, ngaih pawimawh ve ve a tul a, kangmei tichhuak lo turin kan zavaiin kan fimkhur tur a ni, a ti.

Khuallian chuan kangmei ven hna hi sawrkar leh tlawmngai pawlte chauh tih tura dah lovin, kan zavaia kan tih tur leh mawh-phurhna a ni a ti a, kangmei ven chu Fire Prevention Week kan hman chhung chauha vei lo a, nitina kan tih tur leh nunpui tur a nih thu te, kangmei ven a tulzia zirtira hrilhchhawngtu tur kan nih thute a sawi bawk.

Thenzawl DFO Lalbiakchama Chawngthu, Serchhip District Fire Prevention Committee Member Secretary ni bawk chuan kangmei ven kawnga Mizoram pum leh Serchhip dinhmun report tlangpui pe-in, Mizo lo neih dan, lo vata hal thin kan nih avanga kan ram ngaw chereu chhoh zel dan te, lo hâl hun laia tihsual palh avanga kangmei lo chhuak thin te, fimkhur loh avanga ram ngaw kang thinte avanga Mizoram chhunga ram ngaw chhah tha kan neih tlem takziate DFO chuan a sawi a, fimkhur leh zual turin mipuite a chah a ni.

Serchhip District-ah hian ram ngaw zau zawng 80.47% a ni a, heng zinga 16.8% chu ram ngaw chhah tha Very Dense Forest (VDF) a ni a. India ram pumah Mizoram hi ram zau zawnga tehin Forest Area nei zau ber niin, ISFR 2021 record-a a lan danin 84.53% chu forest-in a tuam a, amah-erawhchu VDF area erawh 0.74% chauh niin, India hmar-chhaka VDF nei tlêm ber kan ni. Jhum cultivation avang leh ram ngaw kan nasat avangin Mizoram chhunga ram ngaw kan neihte a tlahniam zel a, ISFR report hnuhnung berah chuan kum 2020 aiin 2021-ah ram ngaw zau zawng hi 0.88%-in a tlahniam a ni.

Kalkhawmten kangmei vêng tura thutiam Pledge on Fire Prevention Week, 2024 an nei a, thutiam chham rualna hun hi Serchhip District MJA President C.Lalhminghlua’n a kaihruai a ni.

He hun hi RL Chhua-nawma, Honorary Wildlife Warden, Serchhip District chuan a kaihruai a, Serchhip Sub Headquarters YMA President Kawlthuama pawhin thu a sawi a, N.Vanlaiphai DFO C.Lal-khawthanga’n lawmthu sawina hun a hmang bawk a, Kangmei Ven Hapta hi February 5–9, 2024 chhung hman tur a ni.

