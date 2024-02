MHIP Sub-Hqrs. Conference hun atan March ni 21 ruat

MHIP Sub-Hqrs. Ser-chhip Executive Committee Inrinnia thukhawm chuan kum 2024-a MHIP Sub-Hqrs. Conference neih hun atan March ni 21, 2024 an ruat a, hemi ni hian Rorel leh hruaitu thar thlanna neih a ni dawn a, a hmun atan Serchhip Auditorium ruat a ni.

Kumin hi MHIP Sub Hqrs. Serchhipin kum 25 a tlinna (Silver Jubilee) a nih avangin Conference zawh tuk, ni 22.3.2024-ah a lawmna Vantlang Inkhawm buatsaih nise an ti a, Silver Jubilee hi ruai nena lawm turin an inruahman a ni.

Serchhip Sub Hqrs. MHIP hnuaiah hian Block MHIp 3 awmin, Joint MHIP 4 leh Branch MHIP 82 an awm mek a ni.

