Ralthuam tawlhruk kaihhnawihah NIA-in man

National Investigation Agency (NIA)-in tun hnai khan Mamit lam mi Lal-ngaihawma chu ralthuam tawlhruk chungchangah Aizawlah an man niin NIA thuchhuah chuan a tarlang.

NIA thuchhuah chuan Lalngaihawma hi India hmarchhak bial mai ni lo ramdang nena inrina velah pawh ralthuam tawlh-ruknaa inhnamhnawihah an puh a, hemi chung-changah hian nikum December ni 26 khan Indian Penal Code, Unlawful Activities (Prevention) Act, Explosive Substances Act leh Arms Act te tlawh-chhan in thubuai an lo ziaklut tawh niin an sawi.

He thil thleng chung-changah hian Mizoram Police hotute sawidanin Lalngaihawma hi Mizoram Police intelligence a thawk a ni a, phone hmanga mi nena an inbiakna lo ngaihthlaksak a nih hnuah Ningani zan khan man kha a ni a, a kut atangin ralthuam man an nei lo a, amah hi intelligence lama thawk a nih avangin hel pawl mi thenkhat nen an inbe ngeia an rin thu an sawi a, ralthuam tawlhrûk lama a inhnamhnawih erawh an rin loh thu an sawi a ni.

Police hotute chuan Mizorama mi thenkhat chu Manipur a Zofate tana ralthuam khawnsakah NIA hian an ringhlel a, Mizoram sawrkar phalna pawh la lem lovin an duh ang angin an rawn chhui mai nia an hriat thu an sawi a ni.

Share this: Facebook

X



Like this: Like Loading...

Related