Kawng siam hnathawk lirtheiin chil hlum

By

DIPL company-a thawk Ansharul Islam (19) S/o Atabur Rahman, Nowgong District, Assam chu Inrinni chawhnu dar 3:30 vel khan Keitum khaw chhunga kawng siam hna an thawh laiin an thawhna Company lirthei lian (Hyva)-in a chil a, a hliam tuar lovin a thi.

Kawng siam mek laia vaivut leh bawlhhlawh, khawl hmanga an chhem fai laia a khuk nasat lai taka lirthei chak taka tlan chuan Ansharul Islam hi a chil a, hemi rual hian a hnathawhpui Chaliuk Ahmed (31) S/o Nijam Uddin, Karimganj District pawh lirthei hian a malpui ruh a chil tliak bawk.

He thil thleng chung-changah hian Serchhip Police-ten thil tul hrang hrang buaipuiin, nunna chan ta, Ansharul Islam ruang hi Serchhip Kawnpui South Branch YMA ten kuang siamsaah dahin, Serchhip Damdawi ina postmortem a nih hnuah an khua panpui a ni.

Hliam tuar pawh Ser-chhip Damdawi inah dahin enkawl mek a ni a, ngaih-tuahawm lo tura ngaih a ni.

Share this: Facebook

X



Like this: Like Loading...

Related