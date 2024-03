MPSC member atan PB Lianthangpuii lalût

Vawiin khan Raj Bhavan Durbar Hall-ah Governor Hari Babu Kambhampati chuan PB Lianthangpuii, MIS (Rtd) chu Mizoram Public Service Commission (MPSC) member atan rinawmna thu tiamtirin a lalut a, hmeichhia MPSC member pahnihna a ni.



MPSC member thar lakluhna hi H.Lalengmawia, Home Commissioner leh Chief Secretary charge la mek chuan kaihruaiin, MPSC member atana PB Lianthangpuii ruat a nihna lehkha a chhiar chhuak a, hemi zawhah hian Governor chuan rinawmna thu tiam tirin a la lut a ni.



MPSC member thar lakluhna hunah hian Chief Minister Lalduhoma bakah Speaker Lalbiakzama, Lok Ayukta Chairman C.Lalsawta, sawrkar mi pawi-mawhte leh sawm bik mi thenkhatte an tel a ni.

PB Lianthangpuii hi January ni 11, 1964 khan Dawrpui Vengtharah a piang a, a pa hi P.Lalzuala (L) niin, a pasal Dr. ST Lalruatfela MS (Gen Surgery) nen fapa 2 leh fanu 2 an nei a, Dawrpui Vengtharah an cheng mek a ni.



PB Lianthangpuii hian kum 1988 khan Pune University atangin M.A (Pol.Sc.) a zo a, kum 1989 khan Mizoram Information Service-ah lûtin, a thawhna I&PR department-ah mawhphurhna pawimawh tak takte a chelh thin a, kumin, 2024 January 31 khan Joint Director atangin a pension a ni. PB Lianthangpuii hian MPSC member a nih chhung hian thla khatah Rs.2,04,000/- a hlawh dawn a ni.

Share this: Facebook

X



Like this: Like Loading...

Related