Meiduma gas hmuhchhuah tawh lâk chhuahna tur hmun 2/3 thlangfel tawh

Inrinni khan Chief Minister Lalduhoma chuan a chenna inah Sushma Rawat, Director, ONGC (Exploration) chu a kâwm a, he hunah hian Sushma Rawat chuan Meiduma gas an hmuhchhuah tawh chu a lâkchhuahna tur hmun tha, hmun 2/3-ah an thlangfel tawh tih a sawi.



Sushma Rawat hi Chief Minister rawn hmu turin Inrinni khan Delhi atangin a rawn kal a, a rawn thlen veleh inkawmna hi buatsaih nghal a ni a, an inkawmnaah hian Sushma Rawat chuan Meiduma gas an hmuhchhuah tawh lakchhuahna tur hmun an thlannaa an khawlte lâkluhna turin Chhimluangtê luiah Mizoram sawrkarin lei a dawh mek a, hnathawh a muan avangin an duh hunah hna an tan thei lo, tih sawiin, lei dawh hi hmanhmawhsak turin CM hi a ngên a ni.



Mizoram hmun thenkhatah lei chhung atanga gas irhchhuak a awm thu pawh an sawidun a, heng gas irhchhuahna (seepage)-te hi a rang lama tlawh chhuaha, zirchianna neih thuai ni se, an ti a, he mi thuah hian Chief Minister chuan Mizoram chhunga gas/oil irhchhuahna hria apiangten a awmna khua, lirthei kal theih chin atanga a hlat zawng, a thalak emaw video tawi leh thil tul dang awmte chu CM social media kaltlangin emaw, whatsapp no. 8730970574 ah emaw email-ah [email protected] thawn turin mipuite a ngên a ni.



Sushma Rawat hian Mizorama Oil/Gas lakchhuah hunah Mizo thalai geology lama thiamna neite tan hna a tam dawn hle tih Chief Minister hi a hrilh a, hemi thuah hian Chief Minister chuan Mizo thalaite Geology zirna lam lo uar tura ngênin, a zirna hmun pawh a theih anga tihlen dan sawrkarin a ngaihtuah tur thu a tarlang a ni.



ONGC hian Mizo thalaiten Geology lam zirna an uar deuh deuh theih nan a tul anga Mizoram sawrkar thawhpui an inhuam thu an sawi a, an sum leh pai senga zirlaite tana field trip buatsaih te, zirlaite hnena training/interaction pekte leh Dehradun-a ONGC Institute lama practical exposure buatsaihsakte pawh an inhuam thu an sawi a, hemi chungchanga indawr zui dan tur pawh an ruahman nghal bawk.

Sushma Rawat hi Suresh S.Mayal, Chief General Manager leh Bipul Gohain, Assistant General Manager-ten an rawn zui a, Chief Minister hi R.Lalrodingi, OSD to CM leh Dr. H.Lallenmawia, Geology & Mining Department Director pension taten an tawiawm a ni.



Sushma Rawat-in Chief Minister a hmuhna chhan hi February ni 11-a Delhi-a Chief Minister leh Dr. Pallavi Jain Govil, IAS, Director General of Hydocarbons, Ministry of Petroleum & Natural Gas, Exploration Strategies and Production Policy, Govt. Of India, inkawmna kal zel a ni.

