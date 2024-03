Serchhipin District Headquarters fai ber lawmman a dawn lawmna hun hmang

Mizoram sawrkarin nikum (2023)-a khawpui/veng hrang hrangte tana faina lama intihsiakna a buatsaih, Cleanliness Competition 2023-a Serchhip khawpuiin District Headquarters inelna (Category-II)-a lawmman pakhatna a dawn lawmna hun chu nimin khan DC Conference Hall-ah hman niin, Serchhip District Bawrhsap David Lalthantluanga chuan khuallian niin he hun hi a hmanpui.



District Bawrhsap chuan fai inelnaah Serchhip Town pakhatna an ni chu a lawmawm takzet a ni, a ti a, tehfung hrang hrang zingah khawpui chhung leh a vel faina bik chu he inelna tehfung lian ber a ni a, khawpui chhunga inthiarna hmun hrang hrangte endik niin, bawlhhlawh thliar hran te, bawlhhlawh paih dan te, zirna in hrang hranga faina leh thianghlimna kalpui dante leh khawpui cheimawite thlengin he inelna hian a ngai pawimawh em em a, chutiang inelna hautaka Serchhip Town-in pakhatna lawmman a dawng thei chu chhuan-awm a tih thu a sawi a. Ser-chhip UD&PA Department te, VC leh NGO zawng zawngte leh, faina kawnga nasa taka hma latute chungah DC chuan lawmthu a sawi a, Serchhip khawpui hi faina leh tehfung hrang hrangah nasa takin hma kan sawn a, chutih rual chuan tan lâkna tur leh hmachhawp tam tak kan la nei a, tha thlah loa tan kan lak chhunzawm zel a ngai a ni, a ti.



David Lalthantluanga chuan bawlhhlawh tawih thei leh tawih thei lo thliar hran (waste segregation at source) chungchang sawiin, Serchhipah kalpui ve thuai a ngai dawn, a ti a. Central sawrkarin a ngaih pawi-mawh em em Solid Waste Management Centre pawh neih a tul dawn a, Serchhipa UD&PA hmalakna zel turah mipui leh sawrkar tanrual a ngai hle dawn a ni, a ti. Khawpui chhung bikah/tuihâwk luankawr leh a khuhna mumal zawk a siamte hi thil pawimawh tak a ni a, khawtlang hruaitute chu ngaih pawimawh hma-saka neih tura sawmin DC chuan an sum hnar hrang hrang atangten a siam dan kawng dap zel turin a ngên a, kawngsir leh kawng dunga bawlhhlawh chhêkkhawlna hmun (garbage vulnerable points)-te pawh kalsan hret hret a, a nei lo awmchhun khawpui fai tak nih tum turin DC chuan Serchhip khawtlang hruai-tute leh mipuite a sawm a ni.



Mizoram Cleanliness Competition hi Category thumah then a ni a, Aizawl leh Lunglei Municipal Council chhunga Ward hrang hrangte hi Category-I-ah dah an ni a, Category II-ah District Headquarters 9-te inelin, Serchhip chuan pakhatna lawmman a dawng a, Category III-ah Notified Town 17 (district headquarters tiam lohin)-te an inel a, he inelnaa lawmmante hi February 16, 2024 khan UD & PA Minister K.Sapdanga’n Aizawlah a sem a ni.



Mizoram Cleanliness Competition hi India ram pum huapa faina inelna Swachh Survekshan 2024 kal lai meka inpuahchahna atana ruahmanna a ni.



He hunah hian Serchhip Town huam chhunga Village Council 14-te sawm an ni a, an hnenah hian DC chuan lawmpuina `10,000/- theuh a hlan a ni.



DUDO Gaston Vanlal-hriatpuia chuan Serchhip Town chhunga an hmalakna leh hmachhawpte a sawifiah a, Serchhip Joint VC Chairman C.Vanlalsiam-thara chuan fuihna leh lawmpuina thu a sawi a ni.

