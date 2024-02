Vice President-in Assembly Session-ah thu a sawi; Mizoram Assembly-a rorel thin dan a fak

Vice President Jagdeep Dhankhar chuan nimin khan Mizoram rawn tlawhin, 9th Mizoram Legislative Assembly thutkhawm tum hnihna – Budget Session neih mek telpuiin member-te hmaah thu a sawi.



Vice President chuan MLA zawng zawng deuhthaw House-ah an thu chu fakawm a tih thu sawiin, state dang legislature leh parliament-ah pawh Mizoram-in attendance tha tak an nei chu a sawi zui zel tur a nih thu a sawi a, Mizorama Assembly Session lo kalpui tawh dante a lo en thu leh, felfai leh zahawm taka an thurel dan chu lawmawm a tih thu sawiin, MLA-te chu midang tana entawntlâka an awm zui zel a beisei thu a sawi bawk. MLA zingah hmei-chhia pathum lai mai Mizoramin a nei chu sawrkarna leh ram hmasawnnain a ken tel nia a hriat thu sawiin Vice President chuan lawmawm a ti a. India sawrkarin inrelbawlnaah hmeichhiate tan zau zawka kawng hawng tura hma hrang hrang a lâk dante leh chu chuan rah tha zawk a chhuah ngei a rin thu a sawi bawk.



Vice President chuan India ramin nasa taka hma a sawn thu sawiin, he hmasawnna atan hian hmarchhak state-te, Mizoram telin an pawimawh hle tih a sawi a, sawrkar laipui pawhin hmarchhak state-te hmasawnna chu ngai pawimawhin, a enkawltu tur department hran tawp siam a nih thu te, tun kum 10 chhung khan hmasawnna ruhrel pawimawh tak tak North Eastern Council leh sum hnâr dang kaltlanga din a nih dante a sawi a, sawrkarin thalaite hmakhua ngaiin ruahmanna a siam a, hma a lak avangin tun hun anga thalaite’n an tuina leh an châk zawngte bawhzuia an hlawhtlin theihna ang hun tha hi a la awmlo a ni a ti bawk.



Mizoramin tourism lamah te, horticulture-ah leh kawng dang danga sum dehchhuaha nasa zawka hmasawn tura theihna awm chu vanneihthlak a tih thu a sawi a, nimina House-a member thukhawmte chu heng theihnate hi a tangkai thei ang bera hman a nih nan a mi pawimawh ber an nih thu a sawi a, Parliament Building thar hmuhpuia New Delhi kal turin a sawm hlawm bawk a ni.



He hunah hian Chief Minister Lalduhoma pawhin Vice President-in Mizoram a tlawh chu lawmawm a tih thu a sawi a, state hmasawnna atana theihtawp chhuah a nih tur sawiin, sawrkar laipui tawiawmnaah thui tak a innghah tur thu a sawi bawk.



Vice President hian Assembly House a hun a hman zawh hian Raj Bhavan-ah Governor Dr. Hari Babu Kambhampati buatsaih chaw chhun a ei zawh hnuin New Delhi lam a pan leh a ni.

