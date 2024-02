Sailiamkawn leh District Park, Dawngzawl inkar kawng khâr hun siam

Serchhip District SP MS Dawngkima chuan Sailiamkawn, Serchhip leh Serchhip District Park, Dawngzawl inkar kawng (NH-54) siam hna chak zawka thawh a nih theih nan he lai kawnga lirthei tlan phal loha kawng khâr (Block) hun a siam.

SP chuan hriattirna a tihchhuahah chuan he kawng (NH-54) siam hna thawktu, Kram Infracon Pvt Ltd-ten lirthei tlan danah ruahmanna siampui tura an dil ang leh, ruahtui tlak tam hmaa kawng siam hna \ha taka zawh a nih theih nan leh hnathawh hun laia lirthei khalhtu leh passenger-te an him zawk nan dânin thuneihna a siamsak hmangin Sailiamkawn leh Serchhip district Park, Dawngzawl inkar kawng (NH-54) khâr hun siam a nih thu a tarlang.

Hriattirnaah chuan kawng khar hun hi Zing lam dar 9:30 leh chhun dar 12 inkar leh, chawhnu dar 2 leh dar 3:30 inkar a nih thu a tarlang a, he thupek hi March ni 1 – 15, 2024 chhung hman tur a nih thu leh thupek hian rikrum thil leh emergency duty dang avanga phalna late a huam lo tih a tarlang a, thupek bawh-chhia chu dân hmanga hrem theih an ni tih a tarlang bawk.

