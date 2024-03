District Bawrhsapin Kangmei laka himna tura mipuite zawm tur thupek tichhuak

Serchhip District Bawrhsap David Lalthan-tluanga chuan The Mizoram (Prevention and Control of Fire in the Village Ram) Rule, 2001 leh District Level Committee on Fire Prevention (DLCFP) meeting ni 31.1.2024-a thukhawm thu chhuak bawhzuiin, kangmei laka himna tura mipuite zawm tur thupek a tichhuak.



District Bawrhsapin thupek a tihchhuahah chuan mi tumahin meilam tha tawk sial hmasa lo chuan lo/ huan leh leipui an hâl tur a ni lo tiin, Serchhip District chhunga lo, huan, leipui hâl turte chuan March ni 15, 2023 aia tlai lovah hâl vek tur a ni a ti.



Hei bakah hian mi tumahin mihring nunna leh bungrua/ ro atana hlauhawm turin kangmei an tichhuak tur a ni lo a ti a, eirawng-bawlna leh ran chaw chhumna leh intihlumna atana hman – thuk, meihawl, khawnvartui, gas, electric thuk etc.-te chu kangmei tichhuak thei zawnga chelek tur a nih loh thu leh ramhnuaia an meichhem timit loa kalsan tur a ni loh thu a tarlang bawk.



He thupek hi hman nghal tur niin, sût leh a nih hma chuan thla 2 chhung atan hman tur a ni a, he thupek bawhchhiate chu Section 188 IPC angin hrem theih a nih thu thupekah chuan a tarlang bawk.

